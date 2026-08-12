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İsrail’den tarıma darbe: Sınır hattındaki toprakları zehirliyor

İsrail’den tarıma darbe: Sınır hattındaki toprakları zehirliyor

12:05, 12/08/2026, Çarşamba
AA
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İsrail’den tarıma darbe: Sınır hattındaki toprakları zehirliyor
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Suriye'nin Kuneytra ilindeki Bi'r-i Acem ve Berika köylerinden İsam Abdi, İsrail'in sınır hattındaki tarım arazilerine yoğun kimyasal maddeler püskürterek çiftçilerin ekim faaliyetlerini engellediğini ve toprağı tarımsal üretim açısından kullanılamaz hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Abdi, İsrail'in bölgedeki sınır ihlalleri ve askeri devriyelerinin yanı sıra tarım arazilerine yönelik kimyasal müdahalesinin köylerde yaşayanların bölgeyi terk etmesine sebep olduğunu belirtti.

Esed rejiminin yaklaşık 10 yıl önce Bi'r-i Acem ve Berika köylerine girerek bölgeyi muhasara altına almasının ardından köylere ulaşamadıklarını dile getiren Abdi, "Devrimden önce, yani iç savaştan önce bu köyler çok güzel turistik yerler olarak biliniyordu. Her taraf yemyeşildi. Çevresindeki tepeler adeta yeşil bir kubbe gibiydi." dedi.

Abdi, Şam'daki kalabalıktan bunalan insanların havası çok güzel olduğu için Berika ve Bi'r-i Acem'e gelerek tatil yaptıklarını, köylülerin de buraların havasının güzel, doğasının yemyeşil olmasıyla övündüklerini anlattı.

Berika ve Bi'r-i Acem'in savaş öncesinde "Suriye'nin en temiz köyü" ünvanını aldığını belirten Abdi, Berika köyünün girişinde "Sigara içilmeyen köy" yazdığını, köyde sigara içmenin de satmanın da yasak olduğunu söyledi.

Abdi, İsrail'in Esed rejimi döneminde de her sene köye gelip çeşitli bahanelerle doğaya zarar verdiğini ifade ederek, "İsrail her yıl sözde sızmaları önlemek ve bölgeyi gözetlemek bahanesiyle otları yakıyordu. Bu nedenle tepelerdeki yeşillik zamanla giderek azaldı." diye konuştu.

İsrail güçlerinin, Esed rejimi döneminde köye her gün en az 3-4 kez girdiğini belirten Abdi, bazen bu devriyelerin yollarda geçici kontrol noktaları kurduklarını ve köylülerin evlerini aradıklarını anlattı.


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İSRAİL TARIM ALANLARINI ZEHİRLİYOR

8 Aralık 2024'te Esed rejiminin düşmesinin ardından köylülerin bölgeye döndüğünü, bazı ailelerin köye yerleştiklerini söyleyen Abdi, Esed rejimi korkusunun yerini başka korkuların aldığını dile getirdi.

Abdi, İsrail'in çiftçilere zarar vermek için tarım arazilerine kimyasal madde püskürttüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Şu anda sadece tek bir kişinin arazisinin ilaçlandığını söyleyemezsiniz. Çünkü genel olarak bütün tarım arazileri ilaçlandı. Tarımsal ilaçlama uçakları bölgeye girdi. Yoğun kimyasal maddeler püskürttüler. Bu konuda iki farklı görüş var. Bir görüşe göre bunu yabani otların çıkmasını önlemek ve bölgenin açık kalmasını sağlamak için yaptılar. Ancak bana göre daha güçlü olan görüş, çiftçilere zarar vermek ve sınır hattında herhangi bir faaliyetin oluşmasını engellemektir."

Abdi, İsrail'in Esed rejiminin yıkılmasının ardından köye haftada bir kez geldiğini, bunu da bölgedeki varlığını göstermek için yaptığını söyledi.

SINIRLARI AŞIP SURİYE TOPRAKLARINA GİRDİLER

İsrail'in "sızma" bahanesini kullanarak bölgede ihlaller yaptığını belirten Abdi, "Tepelere bakarsanız, kendi sınırlarını aşıp topraklarımızın içine girdiklerini ve silahlı kişilerin sızmasını önlemek bahanesiyle yeni toprak setleri yaptıklarını görebilirsiniz." dedi.

Köylülerin can güvenliklerinden endişe ettiğini söyleyen Abdi, İsrail'in sınır ihlallerinin Golan eteklerindeki köyü istikrarsızlaştırdığını vurguladı.

Abdi, köylülerin bazılarının bölgeyi terk ettiğini dile getirerek, "Bugün Berika ve Bi'r-i Acem'de yolda bir insana rastlamak çok zordur. Birini görmeniz tamamen tesadüfe bağlıdır. İki köyün tamamında yaşayan aile sayısı belki de sadece 50 veya 60. İsrail, sınır bölgesinde herhangi bir silahın bulunmasından endişe ediyor. İsrail bu sınır ihlallerini, bölgede kimsenin kalmamasını istediği için yapıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in, kendisine "meydan okuyacak" kimseyi istemediği için bu yola başvurduğunu söyleyen Abdi, bölgenin tamamen insansızlaştırılmasının İsrail'in çıkarına hizmet ettiğini belirtti.

HERBİSİT ATTILAR

Kuneytra Tarım Müdürlüğünün Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin ateşkes hattı boyunca tarım arazilerine planör tipi hava araçlarıyla püskürttüğü madde, yabani otlara karşı kullanılan herbisit türü bir tarım ilacı.

İlaçlama nedeniyle 3 bin 729 dönüm mera, 1023 dönüm kışlık tarım ürünü ve 140 dönüm meyve ağacı zarar gördü. İlaçlamadan 255 çiftçi etkilendi.

İsrail'in kimyasal madde attığı yerler Rızaniyye, Batımiyye, Kah'taniyye, Batı Bassa, Muallaka, Sayda el-Hanut, Aşe, Rüfeyd, Asbah, Kudne, Cebata el-Haşab, Ufaniyye ve Hürriye köyleri.

Müdürlüğün sahada yaptığı incelemelerde, ilaçlanan alanlarda özellikle mera ve kışlık tarım ürünleri bakımından bitki örtüsünün tamamen yok olduğu, zeytin ağaçlarında da sınırlı düzeyde zarar meydana geldiği gözlemlendi.

İlaçlama nedeniyle meraların üretim dışı kalmasının hayvancılık faaliyetlerini de ciddi şekilde etkilediğine işaret edildi. Hayvan yetiştiricilerinin geniş mera alanlarından yararlanamadıkları için yem satın almak zorunda kaldığı, bunun da maliyetleri artırarak yetiştiricilerin önemli ekonomik kayıplar yaşamasına neden olduğu belirtildi.

Bazı yetiştiricilerin artan yem maliyetleri ve oluşan zarar nedeniyle hayvanlarının bir bölümünü satmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Kuneytra Tarım Müdürlüğü, ilaçlama nedeniyle meydana gelen zararın büyüklüğünün belirlenmesi için tarım danışmanlık birimleri görevlendirildiğini bildirdi.


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Başlıklar :Herbisitisrailkuneyrtasuriye
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