ABD ve İran anlaştı: Ateşkes süresi uzatıldı
ABD ve İran İslamabat mutabakatı kapsamındaki 60 günlük sürenin önümüzdeki hafta dolmasıyla birlikte ateşkesi uzatma konusunda anlaştı.
Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran, gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın, taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor.
ATEŞKES UZATMA KARARI
ABD ile İran'ın 60 günlük geçici bir ateşkes anlaşmasında uzlaştığını belirten Pakistanlı kaynaklar, tarafların müzakereleri sürdüreceğini kaydetti.
Yeni anlaşmanın kapsamlı bir barış sağlanması için İran ile ABD'ye zaman kazandıracağı belirtildi.
PAKİSTAN'IN ARABULUCULUK AÇIKLAMASI
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, haftalık basın toplantısında Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.
"Pakistan, tarafları (ABD ile İran) müzakere masasına getirmek için her türlü çabada bulunuyor." diyen Andrabi, bölgede barış ve istikrar için çalıştıklarını duyurmuştu.
Andrabi, doğrudan ve dolaylı kanallar aracılığıyla meselenin çözüme kavuşturulması için yapıcı diyaloğun sürmesini sağlamaya devam edeceklerini vurgulamıştı.
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