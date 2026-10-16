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Hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? Kritik uyarı geldi! Meteoroloji saat verdi

Hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? Kritik uyarı geldi! Meteoroloji saat verdi

16:17, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 16:30, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? Kritik uyarı geldi! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava tahmin raporunu yayımlayarak kuvvetli yağış beklentisine karşı uyarıda bulundu. Yalova için turuncu kodlu uyarı yapılırken bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda il için sarı kodlu alarm verildi. Peki hangi iller yağıştan etkilenecek? İşte Meteoroloji hafta sonu hava durumu tahmini raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından hafta sonuna ilişkin paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, yarın neredeyse tüm yurtta etkili olacak yağışlı sistem, pazar günü batı kesimlerden itibaren etkisini azaltarak doğuya kayacak. Hafta sonunun ilk gününde Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu'nun güneyi haricinde Türkiye'nin tamamına yakınında gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından hafta sonuna ilişkin paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, yarın neredeyse tüm yurtta etkili olacak yağışlı sistem, pazar günü batı kesimlerden itibaren etkisini azaltarak doğuya kayacak. Hafta sonunun ilk gününde Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu'nun güneyi haricinde Türkiye'nin tamamına yakınında gök gürültülü sağanak görülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, olumsuz hava şartlarına ilişkin kamuoyuna uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışların devam edeceğini bildiren Kurum; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için turuncu kodlu, 36 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı verildiğini duyurarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak, hangi illerde yağış var? İşte detaylar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, olumsuz hava şartlarına ilişkin kamuoyuna uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışların devam edeceğini bildiren Kurum; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için turuncu kodlu, 36 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı verildiğini duyurarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak, hangi illerde yağış var? İşte detaylar.

Cumartesi günü hangi illerde yağış var?

İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz boyunca uzanan Marmara ve kuzey hattında, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya'yı kapsayan Batı Akdeniz'de, Adana ve Hatay başta olmak üzere Doğu Akdeniz kıyılarında yağışların "kuvvetli" olması bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de ise güneyden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Cumartesi günü hangi illerde yağış var?İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz boyunca uzanan Marmara ve kuzey hattında, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya'yı kapsayan Batı Akdeniz'de, Adana ve Hatay başta olmak üzere Doğu Akdeniz kıyılarında yağışların "kuvvetli" olması bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de ise güneyden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Pazar günü hangi illerde yağış var?

Pazar günü yağışlı hava batı kıyılarından çekilmeye başlayacak. Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ile Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta, Burdur) havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Buna karşın Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerini kapsayan Batı Karadeniz kuşağında kuvvetli yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak sürecek. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Pazar günü hangi illerde yağış var?Pazar günü yağışlı hava batı kıyılarından çekilmeye başlayacak. Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ile Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta, Burdur) havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Buna karşın Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerini kapsayan Batı Karadeniz kuşağında kuvvetli yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak sürecek. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl, hafta sonu yağış var mı?

Hafta sonu büyükşehirlerde beklenen sıcaklık ve hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da yarın kuvvetli olmak üzere iki gün boyunca gök gürültülü sağanak etkili olacak ve termometreler 11 ila 17 dereceyi gösterecek. Ankara ve Erzurum'da hafta sonu sağanakla birlikte sıcaklıkların kademeli düşmesi, başkentte pazar günü en yüksek 12, Erzurum'da ise 17 dereceye gerilemesi öngörülüyor.

Cumartesi günü kuvvetli sağanağın görüleceği Antalya'da pazar günü havanın açması ve 23 derece civarında seyretmesi bekleniyor. İzmir'de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmezken pazar günü parçalı bulutlu bir gökyüzüyle sıcaklığın 20 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Diyarbakır'da ise yarın çok bulutlu geçecek havanın ardından pazar günü 24 derece sıcaklık ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl, hafta sonu yağış var mı?Hafta sonu büyükşehirlerde beklenen sıcaklık ve hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da yarın kuvvetli olmak üzere iki gün boyunca gök gürültülü sağanak etkili olacak ve termometreler 11 ila 17 dereceyi gösterecek. Ankara ve Erzurum'da hafta sonu sağanakla birlikte sıcaklıkların kademeli düşmesi, başkentte pazar günü en yüksek 12, Erzurum'da ise 17 dereceye gerilemesi öngörülüyor.Cumartesi günü kuvvetli sağanağın görüleceği Antalya'da pazar günü havanın açması ve 23 derece civarında seyretmesi bekleniyor. İzmir'de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmezken pazar günü parçalı bulutlu bir gökyüzüyle sıcaklığın 20 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Diyarbakır'da ise yarın çok bulutlu geçecek havanın ardından pazar günü 24 derece sıcaklık ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Başlıklar :hava durumuMeteorolojiİstanbulhafta sonu hava durumu
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