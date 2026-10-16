Hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? Kritik uyarı geldi! Meteoroloji saat verdi

Pazar günü hangi illerde yağış var?

Pazar günü yağışlı hava batı kıyılarından çekilmeye başlayacak. Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ile Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta, Burdur) havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Buna karşın Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerini kapsayan Batı Karadeniz kuşağında kuvvetli yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak sürecek. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) etkisini sürdürmesi bekleniyor.