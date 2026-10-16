Noyan Doğan, Hürriyet'teki köşesindeki yazısında sel ve su baskını hasarında bilinmesi gerekenlerleri şöyle sıraladı:

Selin araçlarda neden olduğu zararı sigorta karşılar mı?

Selde zarar gören aracın kaskosu varsa sigorta tüm zararı karşılar.

Sel hasarı için trafik sigortasına başvurabilir miyim?

Trafik sigortanız, sel hasarını karşılamaz. Trafik sigortası sadece trafikte üçüncü şahıslara karşı vereceğiniz maddi ve bedeni zararları karşılar. Araçlardaki sel hasarını karşılayacak tek sigorta kaskodur.

Sel ve su baskını kasko sigortasının kapsamında mı?

Sel ve su baskını nedeniyle araçta meydana gelecek zararlar kasko sigortası teminatı içindedir. Teminat limiti aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değeri ile sınırlıdır. Bu durumda kasko poliçenizde muafiyet veya özel bir sınırlama yoksa kasko sigortası tüm zararı karşılayacak.

Selde araçlar birbirlerine çarparak sürüklendiler. Bu durumda neden trafik sigortası zararı karşılamıyor?

Afetler trafik sigortasının kapsamı dışındadır. Trafikte seyrederken bir başka araca ya da kişiye vereceğiniz zararda trafik sigortası devreye girer. Örneğin, sel sularında sürüklenirken, önünüzde duran araca çarparsanız trafik sigortası karşı tarafın zararını karşılamaz. Hem sizin hem de karşı tarafın kasko sigortası olması gerekiyor.