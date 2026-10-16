3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
2027 Ocak memur ve emekli maaş zammı için hesaplamalar, eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçti. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilerin tamamlanmasıyla yılın ikinci yarısındaki ilk üç aylık enflasyon tablosu ortaya çıktı. Memur ve emekli maaşlarının ocak ayında ne kadar artacağı henüz kesinleşmezken, yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon rakamları zam hesabının tamamlanmasında belirleyici olacak. Peki 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Eylül enflasyonu sonrası oluşan tabloya göre maaş hesaplamaları nasıl değişti? İşte güncel zam hesabı…
Milyonlarca memur ve emeklinin yakından takip ettiği 2027 Ocak maaş zammı için üç aylık enflasyon tablosu netleşti. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte temmuz, ağustos ve eylül dönemindeki değişim ortaya çıkarken, gözler şimdi ekim, kasım ve aralık ayı verilerine çevrildi. Özellikle memurlar açısından toplu sözleşme artışının yanı sıra oluşacak enflasyon farkı da ocak maaşlarının belirlenmesinde etkili olacak. Emeklilerin zam hesabında ise altı aylık enflasyon verileri önem taşıyacak. Peki eylül verisi sonrası 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaşları ocak ayında ne kadar artacak? İşte 2027 Ocak zam hesabına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre eylül ayında enflasyon aylık yüzde 1,84 olarak açıklandı. Böylece temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 5,57 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri eylül ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte yüzde 5,57 oranındaki 3 aylık enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu. Ocak 2027'de maaşlara yansıyacak zam için ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak aylık enflasyon oranları da birikimli olarak hesaplanacak.
Memurların enflasyon farkı açısından ise mevcut durumda fark oluşmadı. Memurların enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 1,36 oranında daha enflasyon oluşması gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte şekillenecek. Eylül ayı enflasyonunun yüzde 1,84 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık enflasyon toplamı yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri açısından eylül ayı itibarıyla yüzde 5,57 oranındaki enflasyon toplamı oluştu. Ancak ocak ayında uygulanacak zam oranının tamamı henüz belli olmadı. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranları da hesaplamaya dahil edilecek.
Böylece 2027 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş artışları için dört, beş ve altıncı ayların enflasyon verileri de beklenecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Mevcut veriler doğrultusunda memur ve memur emeklileri henüz enflasyon farkı hak etmiş durumda değil. Enflasyon farkı hakkının oluşması için yüzde 1,36 oranında daha enflasyon gerçekleşmesi gerekiyor.