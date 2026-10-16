3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları sorgulama: İl il isim listesi, konut belirleme kurası sonuçları ve kat, blok, daire öğrenme ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahipliği daha önce belirlenen projelerde, inşası tamamlanma aşamasına gelen konutların konut belirleme kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Noter huzurunda ve TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişleriyle vatandaşların yaşayacakları blok, kat ve daire numaraları tek tek netleşiyor. "TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, adım listede var mı, konut belirleme kura sonucu nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt arayan hak sahipleri, çekilişlerin tamamlanıp noter onayından geçmesinin ardından sonuçlara iki ana kanal üzerinden erişebiliyor. Van, Samsun, Erzurum, Yozgat, Nevşehir ve Kırklareli başta olmak üzere birçok il ve ilçede gerçekleştirilen kuraların ardından gözler güncel hak sahibi listelerine çevrildi. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları sorgulama ekranı.