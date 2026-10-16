KPSS ön lisans sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr! KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı, sınava katılan adayların gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından 4 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilip edilmediğini ve sonuçların hangi tarihte erişime açılacağını araştırıyor. Sınav sürecini tamamlayan binlerce aday, ÖSYM'nin sonuç duyurusunu takip ederken puanlarını nasıl öğrenebileceklerini de merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adaylar sınav sonuçlarını hangi ekran üzerinden sorgulayabilecek? İşte KPSS Ön Lisans sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler…
KPSS Ön Lisans sonuçları 2026 yılında sınava giren adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. 4 Ekim'de yapılan sınavın ardından sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. Kamu personeli olma hedefiyle sınava katılanlar, aldıkları puanı öğrenerek tercih sürecine ilişkin planlarını şekillendirmek istiyor. Bu nedenle KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuçların internet üzerinden nasıl görüntüleneceği merak ediliyor. ÖSYM'nin sonuç duyurusunu bekleyen adaylar, sorgulama işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ilan edildi mi? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak ve ÖSYM sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte adayların takip ettiği son gelişmeler…
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin başarı puanları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.