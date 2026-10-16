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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 16 Ekim Cuma maç programı

Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 16 Ekim Cuma maç programı

17:09, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 17:09, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 16 Ekim Cuma maç programı

16 Ekim 2026 Cuma günü “Bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Tuttukları takımların ve rakiplerinin karşılaşmalarını takip etmek isteyenler, Türkiye ve Avrupa liglerindeki güncel maç programını araştırıyor. Trendyol Süper Lig’de Çorum FK ile Çaykur Rizespor’un, İspanya La Liga’da ise Deportivo ile Levante’nin karşı karşıya geleceği belirtilirken, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’deki mücadeleler de merakla bekleniyor. Günün karşılaşmalarının başlama saatleri ve yayıncı kanalları yakından takip ediliyor. İşte 16 Ekim Cuma maç programı.

Futbolseverlerin hafta sonu öncesinde yakından takip ettiği 16 Ekim 2026 Cuma günü, hem Avrupa kupalarında sahne alacak temsilcilerimiz hem de yerel liglerde oynanacak kritik karşılaşmalarla dolu bir maç takvimine ev sahipliği yapıyor. "Bugün kimin maçı var, hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını arayan sporseverler için günün maçları merak konusu. Avrupa’nın yanı sıra Trendyol Süper Lig’in haftanın açılış müsabakaları, TFF 1. Lig maçları ile Avrupa’nın önde gelen liglerindeki (La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) cuma akşamı açılış maçları futbol ziyafeti sunarken; sporseverler günün tüm maç programını, canlı skor takibini ve yayıncı kuruluş detaylarını ilgili spor portalları üzerinden anlık olarak takip edebilirler.

Futbolseverlerin hafta sonu öncesinde yakından takip ettiği 16 Ekim 2026 Cuma günü, hem Avrupa kupalarında sahne alacak temsilcilerimiz hem de yerel liglerde oynanacak kritik karşılaşmalarla dolu bir maç takvimine ev sahipliği yapıyor. "Bugün kimin maçı var, hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını arayan sporseverler için günün maçları merak konusu. Avrupa’nın yanı sıra Trendyol Süper Lig’in haftanın açılış müsabakaları, TFF 1. Lig maçları ile Avrupa’nın önde gelen liglerindeki (La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) cuma akşamı açılış maçları futbol ziyafeti sunarken; sporseverler günün tüm maç programını, canlı skor takibini ve yayıncı kuruluş detaylarını ilgili spor portalları üzerinden anlık olarak takip edebilirler.

Bugün kimin maçı var?

18:00 Sumqayıt - Araz Azerbaycan Premier Ligi Idman TV

19:30 Energie Cottbus - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok


Bugün kimin maçı var?18:00 Sumqayıt - Araz Azerbaycan Premier Ligi Idman TV19:30 Energie Cottbus - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

19:30 Holstein Kiel - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

20:00 Çorum FK - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:30 Eintracht Frankfurt - Köln Almanya Bundesliga S Sport Plus

19:30 Holstein Kiel - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok20:00 Çorum FK - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 121:30 Eintracht Frankfurt - Köln Almanya Bundesliga S Sport Plus

21:45 Le Mans - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

21:45 Frosinone - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus

22:00 Deportivo - Levante İspanya La Liga S Sport Plus

21:45 Le Mans - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports 421:45 Frosinone - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus22:00&nbsp;Deportivo - Levante İspanya La Liga S Sport Plus

Yarın hangi maçlar var?

13:30 Erzurumspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

14:00 Greuther Fürth - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

14:00 Kaiserslautern - Bochum Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

15:00 Espanyol - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus

Yarın hangi maçlar var?13:30 Erzurumspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 214:00 Greuther Fürth - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok14:00 Kaiserslautern - Bochum Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok15:00 Espanyol - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus

16:00 Venezia - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus

16:00 Amedspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

16:00 Gençlerbirliği - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Sivasspor - Sarıyer Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Venezia - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus16:00 Amedspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 216:00 Gençlerbirliği - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 116:00 Sivasspor - Sarıyer Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:30 Werder Bremen - Paderborn Almanya Bundesliga Yayın Yok

16:30 Hamburg - Stuttgart Almanya Bundesliga S Sport Plus

16:30 Schalke 04 - Mainz Almanya Bundesliga S Sport Plus

16:30 Union Berlin - Borussia Dortmund Almanya Bundesliga S Sport Plus

16:30 Werder Bremen - Paderborn Almanya Bundesliga Yayın Yok16:30 Hamburg - Stuttgart Almanya Bundesliga S Sport Plus16:30 Schalke 04 - Mainz Almanya Bundesliga S Sport Plus16:30 Union Berlin - Borussia Dortmund Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:00 Brentford - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

17:00 Fulham - Hull City İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1

17:00 Manchester City - Ipswich Town İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:15 Villarreal - Elche İspanya La Liga S Sport Plus

17:00 Brentford - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 217:00 Fulham - Hull City İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 117:00 Manchester City - Ipswich Town İngiltere Premier Lig Bein Sports 317:15 Villarreal - Elche İspanya La Liga S Sport Plus

18:15 Strasbourg - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:00 Bologna - Inter İtalya Serie A S Sport Plus

19:00 Fenerbahçe - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:30 Newcastle - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

18:15 Strasbourg - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 419:00 Bologna - Inter İtalya Serie A S Sport Plus19:00 Fenerbahçe - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 119:30 Newcastle - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

19:30 Bayern Münih - Leipzig Almanya Bundesliga S Sport Plus

19:30 Real Betis - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus

20:30 SV Ried - Austria Vienna Avusturya Bundesliga Sıfır TV

19:30 Bayern Münih - Leipzig Almanya Bundesliga S Sport Plus19:30 Real Betis - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus20:30 SV Ried - Austria Vienna Avusturya Bundesliga Sıfır TV

21:45 Troyes - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

21:45 Roma - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus

22:00 Valencia - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus

22:00 Dundee FC - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus

21:45 Troyes - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 121:45 Roma - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus22:00 Valencia - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus22:00 Dundee FC - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus
Başlıklar :Süper Ligbugünkü maç programıİspanya La LigaAlmanya BundesligaFransa Ligue
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