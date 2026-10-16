Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 16 Ekim Cuma maç programı
16 Ekim 2026 Cuma günü “Bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Tuttukları takımların ve rakiplerinin karşılaşmalarını takip etmek isteyenler, Türkiye ve Avrupa liglerindeki güncel maç programını araştırıyor. Trendyol Süper Lig’de Çorum FK ile Çaykur Rizespor’un, İspanya La Liga’da ise Deportivo ile Levante’nin karşı karşıya geleceği belirtilirken, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’deki mücadeleler de merakla bekleniyor. Günün karşılaşmalarının başlama saatleri ve yayıncı kanalları yakından takip ediliyor. İşte 16 Ekim Cuma maç programı.
Futbolseverlerin hafta sonu öncesinde yakından takip ettiği 16 Ekim 2026 Cuma günü, hem Avrupa kupalarında sahne alacak temsilcilerimiz hem de yerel liglerde oynanacak kritik karşılaşmalarla dolu bir maç takvimine ev sahipliği yapıyor. "Bugün kimin maçı var, hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını arayan sporseverler için günün maçları merak konusu. Avrupa’nın yanı sıra Trendyol Süper Lig’in haftanın açılış müsabakaları, TFF 1. Lig maçları ile Avrupa’nın önde gelen liglerindeki (La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) cuma akşamı açılış maçları futbol ziyafeti sunarken; sporseverler günün tüm maç programını, canlı skor takibini ve yayıncı kuruluş detaylarını ilgili spor portalları üzerinden anlık olarak takip edebilirler.
Bugün kimin maçı var?
18:00 Sumqayıt - Araz Azerbaycan Premier Ligi Idman TV
19:30 Energie Cottbus - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
19:30 Holstein Kiel - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
20:00 Çorum FK - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
21:30 Eintracht Frankfurt - Köln Almanya Bundesliga S Sport Plus
21:45 Le Mans - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
21:45 Frosinone - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus
22:00 Deportivo - Levante İspanya La Liga S Sport Plus
Yarın hangi maçlar var?
13:30 Erzurumspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
14:00 Greuther Fürth - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
14:00 Kaiserslautern - Bochum Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
15:00 Espanyol - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus
16:00 Venezia - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus
16:00 Amedspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
16:00 Gençlerbirliği - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Sivasspor - Sarıyer Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:30 Werder Bremen - Paderborn Almanya Bundesliga Yayın Yok
16:30 Hamburg - Stuttgart Almanya Bundesliga S Sport Plus
16:30 Schalke 04 - Mainz Almanya Bundesliga S Sport Plus
16:30 Union Berlin - Borussia Dortmund Almanya Bundesliga S Sport Plus
17:00 Brentford - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
17:00 Fulham - Hull City İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
17:00 Manchester City - Ipswich Town İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:15 Villarreal - Elche İspanya La Liga S Sport Plus
18:15 Strasbourg - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
19:00 Bologna - Inter İtalya Serie A S Sport Plus
19:00 Fenerbahçe - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:30 Newcastle - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
19:30 Bayern Münih - Leipzig Almanya Bundesliga S Sport Plus
19:30 Real Betis - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus
20:30 SV Ried - Austria Vienna Avusturya Bundesliga Sıfır TV
21:45 Troyes - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
21:45 Roma - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus
22:00 Valencia - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus
22:00 Dundee FC - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus