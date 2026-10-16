Asgari ücrette 36 bin TL hesabı masada: Ocak zammında tablo sil baştan

Asgari ücretli çalışanlar, memurlar ve emekliler, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışları yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ’ın 2027 bütçesine ilişkin açıklamalarında yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28,4 olarak paylaşılması, zam hesaplamalarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak bu oran, tüm maaş gruplarına aynı şekilde uygulanacak kesin bir zam anlamına gelmiyor.

Ocak ayında yapılacak artışlar; gerçekleşen enflasyon verileri, toplu sözleşme hükümleri ve asgari ücret için yürütülecek ayrı süreç doğrultusunda netleşecek.

Asgari ücret 36 bin TL sınırını aşabilir

Mevcut net asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğu dikkate alındığında, yüzde 28,4 oranında artış yapılması durumunda maaş yaklaşık 36 bin 49 TL’ye ulaşacak. Bu senaryoda çalışanların ücretinde yaklaşık 7 bin 974 TL’lik yükseliş yaşanabilecek.

Söz konusu tutar, açıklanan enflasyon beklentisi üzerinden yapılan varsayımsal bir hesaplamaya dayanıyor. 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görüşmeleri sonucunda belirlenecek.

Memur ve emekliler için farklı zam hesapları

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında toplu sözleşme zamları ile enflasyon farkı etkili olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yapılacak artış ise ilgili altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyona göre hesaplanacak.

Paylaşılan tahminler üzerinden yapılan değerlendirmelerde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 8 seviyesinde artış ihtimalleri gündeme geliyor. Ancak bu oranlar kesinleşmiş zam oranları değil; nihai hesaplamalar resmi verilerle şekillenecek.

Kesin zam oranları hangi verilerle belirlenecek?

Ocak ayında uygulanacak maaş artışlarının belirlenmesinde 2026’nın ikinci yarısına ait enflasyon verileri önemli rol oynayacak. Asgari ücret için ayrı bir karar mekanizması işlerken memur ve emekli maaşları kendi mevzuatları ve zam hesaplama yöntemleri çerçevesinde değerlendirilecek.

Bu nedenle yıl sonu enflasyon beklentisi, maaş zamlarına ilişkin hesaplamalar için bir gösterge niteliği taşıyor. Kesin artış oranları, ilgili süreçler tamamlandığında ve resmi veriler açıklandığında belli olacak.

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