Asgari ücrette 36 bin TL hesabı masada: Ocak zammında tablo sil baştan
Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrilmişken kritik gelişme duyuruldu. Yıl sonu enflasyon beklentisinin %28,4 olarak açıklanmasıyla asgari ücrette 36 bin TL sınırı aşılırken, memur ve emekliler için farklı zam oranları gündeme geldi. İşte yeni yılda maaşlara yansıyacak muhtemel zam oranları ve masadaki tüm detaylar...
Ocak ayında yapılacak artışlar; gerçekleşen enflasyon verileri, toplu sözleşme hükümleri ve asgari ücret için yürütülecek ayrı süreç doğrultusunda netleşecek.
Asgari ücret 36 bin TL sınırını aşabilir
Söz konusu tutar, açıklanan enflasyon beklentisi üzerinden yapılan varsayımsal bir hesaplamaya dayanıyor. 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görüşmeleri sonucunda belirlenecek.
Memur ve emekliler için farklı zam hesapları
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında toplu sözleşme zamları ile enflasyon farkı etkili olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yapılacak artış ise ilgili altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyona göre hesaplanacak.
Kesin zam oranları hangi verilerle belirlenecek?
Ocak ayında uygulanacak maaş artışlarının belirlenmesinde 2026’nın ikinci yarısına ait enflasyon verileri önemli rol oynayacak. Asgari ücret için ayrı bir karar mekanizması işlerken memur ve emekli maaşları kendi mevzuatları ve zam hesaplama yöntemleri çerçevesinde değerlendirilecek.
Bu nedenle yıl sonu enflasyon beklentisi, maaş zamlarına ilişkin hesaplamalar için bir gösterge niteliği taşıyor. Kesin artış oranları, ilgili süreçler tamamlandığında ve resmi veriler açıklandığında belli olacak.