Go Türkiye Mini Dizilerinde yeni rota Kuzey Ege

Yapımcılığını Storymagez’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunu Emre Kavuk ve Mustafa Uğur Yağcıoğlu paylaşıyor. Başrollerde ise Halit Özgür Sarı, Aras karakteriyle; Özge Yağız ise Bade karakteriyle yer alıyor. Kuzey Ege’nin farklı duraklarında ilerleyen yapım, gençlerin ilham arayışını geçmişten bugüne uzanan bir aşk hikayesiyle bir araya getiriyor.

Dizi, mezuniyet projeleri için yaratıcı fikirler bulmak üzere İstanbul’dan yola çıkan sinema bölümü öğrencilerinin Kuzey Ege’deki macerasını merkezine alıyor. Homeros’un İlyada ve Odisseia destanlarından izler taşıyan yolculukta gençler, senaryolarını tamamlamaya çalışırken kendilerini beklenmedik olayların içinde buluyor. Aras ve Bade’nin geçmişte yarım kalan aşkı ise bu yolculuk boyunca yeniden şekilleniyor.

Troya’dan Foça’ya uzanan çekimler Kuzey Ege’nin güzelliklerini ekrana taşıyacak

Troya’dan Assos’a, Kaz Dağları’ndan Antandros’a; Cunda’dan Bergama ve Foça’ya uzanan çekim rotası, Kuzey Ege’nin arkeolojik mirasını, mitolojik hikayelerini ve kendine özgü kültürel dokusunu dizinin hikayesine taşıyor. Tarihin izlerini doğal güzelliklerle buluşturan bu coğrafya, gençlerin enerjisi ve duygusal yolculuğun akışıyla farklı bir perspektiften izleyici karşısına çıkıyor.

Macera, romantizm ve kültürel keşfi aynı rotada buluşturan “Tell Me Troy”, Kuzey Ege’nin zenginliklerini uluslararası izleyiciye tanıtmayı hedefliyor.

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