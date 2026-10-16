Avrupa borsalarında yükseliş: İngiltere negatif ayrıştı

Tonlarca altın alıp kasalarını doldurdular: Dolara savaş açan ülkenin gizli planı devrede

Çin, küresel finans sisteminde doların hakimiyetini kırmak ve kendi para birimi yuanın uluslararası kullanımını genişletmek için altına hücum ediyor. Altın fiyatları düşerken, rezervlerine 740 ton daha katarak son yılların en yüksek aylık altın alımı yapan Çin, toplam rezervini 2 bin tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.