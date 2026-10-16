Avrupa borsalarında yükseliş: İngiltere negatif ayrıştı
Teknoloji hisselerindeki toparlanma ve petrol fiyatlarındaki gerileme Avrupa piyasalarına destek verdi. Kıtada borsalar pozitif seyrederken İngiltere’den negatif ayrışma geldi.
Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki toparlanma eğiliminin etkisiyle İngiltere hariç pozitif seyrediyor.
Küresel piyasalarda, tahvil faizlerindeki gerileme ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının azalmasıyla risk iştahı arttı. Petrol fiyatlarındaki gerileme de Avrupa piyasalarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.
Söz konusu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 11.05 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 artışla 642 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.832 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve enflasyon, ABD'de ise sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.