15:31, 16/10/2026, Cuma
Deniz Kuvvetlerimizden hayat kurtaran müdahale: Kaptan helikopterle tahliye edildi
Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari geminin kaptanı, kalp krizi şüphesiyle rahatsızlanınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle tahliye edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan iki sağlık personelinin de katıldığı operasyonla gemiden alınan kaptan, Fethiye’de sağlık ekiplerine teslim edildi.
KAŞ AÇIKLARINDA ACİL MÜDAHALE
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaş’ın 105 deniz mili güneyinde seyreden ticari geminin kaptanı kalp krizi şüphesiyle rahatsızlandı. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, tıbbi tahliye amacıyla görevlendirildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan iki sağlık personelinin de katıldığı görev kapsamında helikopter, Kaş’ın 77 deniz mili açığında bulunan gemiye ulaştı.
HELİKOPTERLE GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ
Deniz Kuvvetleri ekiplerinin müdahalesiyle gemiden alınan kaptan, helikopterle güvenli şekilde tahliye edildi. Fethiye Stadyumu’na getirilen kaptan, burada hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında,
“Helikopterimiz, vatandaşımızı güvenli şekilde tahliye ederek Fethiye Stadyumu’nda sağlık ekiplerine teslim etti. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz”ifadelerine yer verdi.