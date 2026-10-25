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KPSS sınavı saat kaçta başlıyor? 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı kaçta bitecek?

KPSS sınavı saat kaçta başlıyor? 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı kaçta bitecek?

08:31, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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KPSS sınavı saat kaçta başlıyor? 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı kaçta bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim), bugün gerçekleştirilecek. 2026-KPSS Ortaöğretim için 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden sorular sorulacak. Peki KPSS sınavı saat kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak? İşte 2026 KPSS ortaöğretim sınav bitiş saati ve sınav süresine ilişkin detaylar.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava ortaöğretim kurumlarından mezun olanlarla sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunan adaylar katılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava ortaöğretim kurumlarından mezun olanlarla sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunan adaylar katılacak.

KPSS sınavı saat kaçta başlıyor sınav kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek?

2026-KPSS Ortaöğretim için 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

KPSS sınavı saat kaçta başlıyor sınav kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek?2026-KPSS Ortaöğretim için 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınav, saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınav, saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

2026 KPSS ortaöğretim sınavında hangi derslerden soru sorulacak?

Genel yetenek testi sözel ve sayısal bölümlerden, genel kültür testi ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye ve dünyayla ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konulardan oluşacak.

2026 KPSS ortaöğretim sınavında hangi derslerden soru sorulacak?Genel yetenek testi sözel ve sayısal bölümlerden, genel kültür testi ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye ve dünyayla ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konulardan oluşacak.

2026 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

2026 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

2026-KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek. Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ortaöğretim" sınav sonuçlarını etkilemeyecek.

2026-KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek. Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ortaöğretim" sınav sonuçlarını etkilemeyecek.

KPSS ortaöğretim sınavına kaç kişi girecek?

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Ortaöğretim uygulamasına 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu belirtti.

Ersoy, "Başvuranlardan 1 milyon 448 bin 945'i kadın, 1 milyon 536 bin 493'ü ise erkek adaylardan oluşuyor. Adayların 946 bin 606'sı meslek lisesi, 938 bin 230'u Anadolu lisesi, 540 bin 629'u açık öğretim lisesi, 299 bin 509'u imam hatip lisesi, 59 bin 659'u fen lisesi, 17 bin 389'u sosyal bilimler lisesinden, 183 bin 416 aday ise diğer lise türlerinden başvurmuş durumda." bilgisini verdi.

KPSS ortaöğretim sınavına kaç kişi girecek?Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Ortaöğretim uygulamasına 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu belirtti.Ersoy, "Başvuranlardan 1 milyon 448 bin 945'i kadın, 1 milyon 536 bin 493'ü ise erkek adaylardan oluşuyor. Adayların 946 bin 606'sı meslek lisesi, 938 bin 230'u Anadolu lisesi, 540 bin 629'u açık öğretim lisesi, 299 bin 509'u imam hatip lisesi, 59 bin 659'u fen lisesi, 17 bin 389'u sosyal bilimler lisesinden, 183 bin 416 aday ise diğer lise türlerinden başvurmuş durumda." bilgisini verdi.

2024'teki KPSS Ortaöğretim sınav merkezi sayısını 27 ekleme yaparak 254'e çıkardıklarını ve adayların sınava erişimini kolaylaştırdıklarını ifade eden Ersoy, "Bakış açımız aday merkezli. Coğrafi şartları ve aday sayısını dikkate alıyoruz. Adaylarımızın sınava ulaşımını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. 'Gerekirse sınavı adayın olduğu yere götürelim, adayın yükünü hafifletelim' bakış açısıyla uygulama yapıyoruz." açıklamasında bulundu. Ersoy, sınava 11 bin 984 engelli adayın katılacağını aktararak, şöyle devam etti:

2024'teki KPSS Ortaöğretim sınav merkezi sayısını 27 ekleme yaparak 254'e çıkardıklarını ve adayların sınava erişimini kolaylaştırdıklarını ifade eden Ersoy, "Bakış açımız aday merkezli. Coğrafi şartları ve aday sayısını dikkate alıyoruz. Adaylarımızın sınava ulaşımını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. 'Gerekirse sınavı adayın olduğu yere götürelim, adayın yükünü hafifletelim' bakış açısıyla uygulama yapıyoruz." açıklamasında bulundu. Ersoy, sınava 11 bin 984 engelli adayın katılacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Engel türlerine göre adaylara yönelik sınav hizmeti gerçekleştiriyoruz. Engelli adaylar, ihtiyaçlarına göre erişilebilir binalarda, kendilerine uygun sınav salonlarında sınava katılacak. Talepleri doğrultusunda ilgili görevli atamalarını gerçekleştirdik. Emeklerinin ve gayretlerinin karşılığını alabilecekleri tüm düzenlemeleri sağlıyoruz. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 7 bin 823 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 194 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 3 bin 748 aday sınava katılacak."

"Engel türlerine göre adaylara yönelik sınav hizmeti gerçekleştiriyoruz. Engelli adaylar, ihtiyaçlarına göre erişilebilir binalarda, kendilerine uygun sınav salonlarında sınava katılacak. Talepleri doğrultusunda ilgili görevli atamalarını gerçekleştirdik. Emeklerinin ve gayretlerinin karşılığını alabilecekleri tüm düzenlemeleri sağlıyoruz. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 7 bin 823 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 194 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 3 bin 748 aday sınava katılacak."

Sınavda 415 bin 502 kişinin görev yapacağını belirten Ersoy, "Sınav görevlilerimize ilişkin eğitim süreci tamamlandı. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında da 32 bin 806 emniyet görevlisi sahada olacak. 578 ÖSYM temsilcisi, sınav uygulamalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona katkı sunmak amacıyla sınav merkezlerinde görevlendirildi. Sınav organizasyonunda tüm aşamalar güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilecek." bilgisini paylaştı.

Sınavda 415 bin 502 kişinin görev yapacağını belirten Ersoy, "Sınav görevlilerimize ilişkin eğitim süreci tamamlandı. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında da 32 bin 806 emniyet görevlisi sahada olacak. 578 ÖSYM temsilcisi, sınav uygulamalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona katkı sunmak amacıyla sınav merkezlerinde görevlendirildi. Sınav organizasyonunda tüm aşamalar güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilecek." bilgisini paylaştı.
Başlıklar :sınavKPSSKPSS ortaöğretim sınavısınav saatiÖSYM
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