Meteoroloji açıkladı: 25 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Ekim 2026 Pazar gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımlayarak yurt genelinde beklenen meteorolojik koşulları duyurdu. Güne başlarken "Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, havalar ısınacak mı?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer normallerin üzerinde seyredeceği açıklandı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Aydın kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu (Erzurum, Kars, Van), Bingöl ile Mardin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte 25 Ekim 2026 Meteoroloji il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’de pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüş nedeniyle özellikle trafikte dikkatli olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.
Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu.
Ege Bölgesi hava durumu
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu.
İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu.
Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu.
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu.