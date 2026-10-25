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Meteoroloji açıkladı: 25 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji açıkladı: 25 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

09:26, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 09:29, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Meteoroloji açıkladı: 25 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Ekim 2026 Pazar gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımlayarak yurt genelinde beklenen meteorolojik koşulları duyurdu. Güne başlarken "Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, havalar ısınacak mı?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer normallerin üzerinde seyredeceği açıklandı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Aydın kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu (Erzurum, Kars, Van), Bingöl ile Mardin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte 25 Ekim 2026 Meteoroloji il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’de pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüş nedeniyle özellikle trafikte dikkatli olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’de pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüş nedeniyle özellikle trafikte dikkatli olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BURSA °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutluÇANAKKALE °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu.

Ege Bölgesi hava durumu

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi hava durumuParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 22°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu.

Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 31°CAz bulutluANTALYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 23°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 27°CAz bulutlu.İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 23°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 22°CAz bulutlu.

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu.

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumuParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 23°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 20°CParçalı bulutluSİNOP °C, 23°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı bulutlu.Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumuParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 24°CParçalı bulutluRİZE °C, 21°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı bulutluTRABZON °C, 21°CParçalı bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 21°CParçalı bulutluVAN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı bulutlu.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 24°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 25°CParçalı bulutluMARDİN °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 26°CParçalı bulutlu.
Başlıklar :meteorolojimeteoroloji hava durumuİstanbul hava durumuAnkara hava durumuİzmir hava durumu
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