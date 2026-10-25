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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 25 Ekim Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 25 Ekim Pazar maç programı

10:17, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 25 Ekim Pazar maç programı

Hafta sonunun en keyifli anlarını futbol izleyerek değerlendirmek isteyen sporseverler, 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmalara kilitlendi. "Bugün kimin maçı var, akşam hangi maçlar oynanacak, Trendyol Süper Lig ve Avrupa ligleri maç programı nedir?" sorularına yanıt aranıyor. Süper Lig'de ve Avrupa'nın 5 büyük liginde (La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) bugün birbirinden kritik mücadeleler sahne alacak. 25 Ekim Pazar günün öne çıkan maç fikstürü ve yayın kanalları şu şekildedir:

25 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig’in yanı sıra Avrupa liglerinde sahaya çıkacak takımlar ve karşılaşmaların başlama saatleri de merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var, akşam hangi maçlar oynanacak? İşte 25 Ekim Pazar gününün maç programı.

25 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig’in yanı sıra Avrupa liglerinde sahaya çıkacak takımlar ve karşılaşmaların başlama saatleri de merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var, akşam hangi maçlar oynanacak? İşte 25 Ekim Pazar gününün maç programı.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:30 Pendikspor - Kayserispor Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:30 Batman Petrol - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Kurdi

14:30 Inter - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?13:30 Pendikspor - Kayserispor Trendyol 1. Lig TRT Spor13:30 Batman Petrol - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Kurdi14:30 Inter - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus

14:30 Alanya 1221 - Kepez Bld. TFF 3. Lig Tivibu Spor 2

14:30 Kırıkkalespor - Osmaniyespor TFF 3. Lig Tivibu Spor 3

15:00 Uşakspor - Gaziemirspor TFF 3. Lig Tivibu Spor 4

14:30 Alanya 1221 - Kepez Bld. TFF 3. Lig Tivibu Spor 214:30 Kırıkkalespor - Osmaniyespor TFF 3. Lig Tivibu Spor 315:00 Uşakspor - Gaziemirspor TFF 3. Lig Tivibu Spor 4

16:00 Konyaspor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Antalyaspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Athletic Bilbao - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus

16:30 PSV - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

16:00 Konyaspor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 116:00 Antalyaspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor16:00 Athletic Bilbao - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus16:30 PSV - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

17:00 Monaco - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

17:00 Crystal Palace - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

17:00 Hull City - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1

17:00 Liverpool - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Monaco - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 217:00 Crystal Palace - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect17:00 Hull City - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 117:00 Liverpool - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Manchester Utd - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

17:00 Atalanta - Frosinone İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Genoa - Venezia İtalya Serie A S Sport Plus

18:15 Celta Vigo - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus

18:45 Sparta Rotterdam - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus

17:00 Manchester Utd - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 417:00 Atalanta - Frosinone İtalya Serie A S Sport Plus17:00 Genoa - Venezia İtalya Serie A S Sport Plus18:15 Celta Vigo - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus18:45 Sparta Rotterdam - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus

19:00 Göztepe - Çorum FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:00 Keçiörengücü - Bursaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Göztepe - Çorum FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 119:00 Keçiörengücü - Bursaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 LASK Linz - Salzburg Avusturya Bundesliga Sıfır TV

19:15 Toulouse - Troyes Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:00 LASK Linz - Salzburg Avusturya Bundesliga Sıfır TV19:15 Toulouse - Troyes Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Angers - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Auxerre - Le Mans Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Marsilya - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

19:15 Angers - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect19:15 Auxerre - Le Mans Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect19:15 Marsilya - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

19:15 Rennes - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

19:30 Sunderland - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

19:30 Freiburg - Bayern Münih Almanya Bundesliga S Sport Plus

19:15 Rennes - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 219:30 Sunderland - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 319:30 Freiburg - Bayern Münih Almanya Bundesliga S Sport Plus

20:00 Lecce - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Real Sociedad - Levante İspanya La Liga S Sport Plus

20:00 Lecce - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus20:30 Real Sociedad - Levante İspanya La Liga S Sport Plus

22:45 PSG - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

22:45 Udinese - Milan İtalya Serie A S Sport Plus

22:45 PSG - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 322:45 Udinese - Milan İtalya Serie A S Sport Plus

23:00 Barcelona - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus

23:30 Sporting Lisbon - Academico Viseu Portekiz Liga NOS Bein Sports 2

23:00 Barcelona - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus23:30 Sporting Lisbon - Academico Viseu Portekiz Liga NOS Bein Sports 2
Başlıklar :Süper Ligİspanya La LigaFransa Ligue 1İngiltere Premier Lig
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