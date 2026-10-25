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KPSS ortaöğretim soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

KPSS ortaöğretim soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

10:31, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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KPSS ortaöğretim soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü yurt genelinde ve KKTC’de toplam 2 milyon 985 bin 438 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen adaylar için saat 10.15’te başlayan ve 120 soruya karşılık 130 dakika süre verilen zorlu maratonun ardından gözler "KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ÖSYM soru kitapçığı PDF yayımlandı mı?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte ÖSYM 2026 KPSS ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı.

2026 KPSS ortaöğretim sınavı soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sınavda verdikleri yanıtları kontrol etmek ve puanlarını tahmin etmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusunu bekliyor. KPSS ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, milyonlarca aday tarafından sorgulanacak. KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı Ve Cevap Anahtarı Sorgulama Ekranı ÖSYM ais.osym.gov.tr'de olacak.

2026 KPSS ortaöğretim sınavı soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sınavda verdikleri yanıtları kontrol etmek ve puanlarını tahmin etmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusunu bekliyor. KPSS ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, milyonlarca aday tarafından sorgulanacak. KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı Ve Cevap Anahtarı Sorgulama Ekranı ÖSYM ais.osym.gov.tr'de olacak.

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu için geri sayım sona erdi. Lise ve dengi okul mezunlarının katılacağı sınav, bugün gerçekleştiriliyor. KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre verildi. Saat 10.15'te başlayan sınav, normal süreyi kullanan adaylar için 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanma hakkı bulunan adaylar için ilgili sınav kuralları uygulanacak.Genel Yetenek testi sözel ve sayısal bölümlerden oluşurken Genel Kültür testinde tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ve güncel konulara ilişkin sorular yer alacak.

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu için geri sayım sona erdi. Lise ve dengi okul mezunlarının katılacağı sınav, bugün gerçekleştiriliyor. KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre verildi. Saat 10.15'te başlayan sınav, normal süreyi kullanan adaylar için 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanma hakkı bulunan adaylar için ilgili sınav kuralları uygulanacak.Genel Yetenek testi sözel ve sayısal bölümlerden oluşurken Genel Kültür testinde tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ve güncel konulara ilişkin sorular yer alacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının 25 Ekim 2026 Pazar günü, sınavın ardından yayımlanması bekleniyor. Ancak yayımlanma saatiyle ilgili kesin bilgi için ÖSYM'nin resmi duyurusunun takip edilmesi gerekiyor. ÖSYM, önceki KPSS oturumlarında temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'unu adayların erişimine açtı. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında da benzer bir uygulama yapılması bekleniyor. Kesin bilgi, ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuruyla netleşecek.



KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?2026 KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının 25 Ekim 2026 Pazar günü, sınavın ardından yayımlanması bekleniyor. Ancak yayımlanma saatiyle ilgili kesin bilgi için ÖSYM'nin resmi duyurusunun takip edilmesi gerekiyor. ÖSYM, önceki KPSS oturumlarında temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'unu adayların erişimine açtı. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında da benzer bir uygulama yapılması bekleniyor. Kesin bilgi, ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuruyla netleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2026 NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin duyuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip edebilecek. Yayımlama işlemi tamamlandığında ilgili bağlantı, kurumun sayfasında yer alacak. ÖSYM'nin önceki uygulamalarında temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuya açık olarak yayımlanıyor. Soruların tamamına ise belirlenen süre boyunca Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişilebiliyor.


KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN



KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2026 NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?Adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin duyuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip edebilecek. Yayımlama işlemi tamamlandığında ilgili bağlantı, kurumun sayfasında yer alacak. ÖSYM'nin önceki uygulamalarında temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuya açık olarak yayımlanıyor. Soruların tamamına ise belirlenen süre boyunca Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişilebiliyor.KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, cevap anahtarının yayımlanmasıyla tahmini doğru ve yanlış sayılarını değerlendirebilecek; kesin puanlarını ise sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, cevap anahtarının yayımlanmasıyla tahmini doğru ve yanlış sayılarını değerlendirebilecek; kesin puanlarını ise sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenebilecek.
Başlıklar :KPSS ortaöğretim sınavıKPSS ortaöğretim sorularıÖSYMÖSYM AİSÖSYM 2026 KPSS
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