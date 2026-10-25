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KPSS polislik atama puanlar 2026: Polis atama puanı nedir, kaç puanla yapılıyor?

KPSS polislik atama puanlar 2026: Polis atama puanı nedir, kaç puanla yapılıyor?

11:11, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 11:11, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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KPSS polislik atama puanlar 2026: Polis atama puanı nedir, kaç puanla yapılıyor?
KPSS polis puanları: Lisans, önlisans, ortaöğretim puan türleri

KPSS sonuçlarının ardından Polislik KPSS önlisans puanları ile ilgili aramalar adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) polis alımı yapılmakta. Polis Akademisi POMEM ön başvuru sonuçlarını açıkladı. P3 puan türü ile polislik alımı gerçekleştiriliyor. Peki polislik KPSS lisans, önlisans puanı nedir, polislik KPSS puan türü nedir? Polis olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor? İşte detaylar.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başladı. KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre verildi. Saat 10.15'te başlayan sınav, normal süreyi kullanan adaylar için 12.25'te sona erecek. KPSS sınavlarına giren adaylar bir yandan da polislik başta olmak üzere kamu personel atama puanlarını merak ediyor. Peki polislik için hangi KPSS puan türü gerekiyor? Polis olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor?

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, polislik KPSS taban ve tavan puanları ve polislik KPSS puan türü sorgulanmaya başladı. KPSS sonuçları sonrasında tercih işlemlerini bekleyen adaylar, polis olabilmek için polislik taban puanlarını araştırıyor. Peki, KPSS polislik taban ve tavan puanları kaç?

KPSS puan türleri nedir?

Kamu Persone Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme tercih işlemleri gelmeye başladı. KPSS sınavının ardından
P1, P2
 ve
P3 puan türü
ne göre tercih yapacak adaylar, polislik bölümünün hangi puan türünde olduğu ve polislik taban puanlarını araştırmaya başladı.

Polislik KPSS lisans taban puanı nedir?

  • Polis adayları, KPSS lisans sonuçları sayfasında P3 puan türüne odaklanacak. Polis alımı başvurularında kullanılacak puan türü P3 olacak.

KPSS P3 puan türü nedir?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit orana sahip olduğu puan türüdür. KPSS P3 puanıyla alım yapan bölümler;

  1. Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı,
  2. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,
  3. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
  4. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,
  5. Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı,
  6. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
  7. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,
  8. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
  9. Gümrük Müsteşarlığı,
  10. Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı,
  11. Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü,
  12. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü,
  13. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
  14. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
  15. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
  16. Orman Genel Müdürlüğü,
  17. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü,
  18. TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş),
  19. Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma),
  20. Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri),
  21. Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri),
  22. Gümrük Muhafaza Memurluğu,
  23. Gümrük Muayene Memurluğu,
  24. Makina Kimya Endüstrisi,
  25. Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü,
  26. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü,
  27. T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü,
  28. Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,
  29. SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),
  30. Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 puanı nasıl hesaplanır?

  • KPSS P3 puanının hesaplanmasında;
  • Genel Yetenek yüzde 50,
  • Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

Polislik KPSS taban puanı kaç?

Polis alımına başvuruda bulunacak adaylar, polislik KPSS taban puanlarını araştırmaya başladı. Polislik KPSS başvurusunda bulunmak için baraj puanı 60 olarak belirlenmiş durumda.

KPSS polislik için kaç net gerekir?

KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Polis başvuru şartları neler?

Polis olmak isteyenler yazılı, sözlü ve fiziksel sınavlarda başarılı olmak zorundadır.
  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.
  • POMEM için KPSS baraj puanını geçmek,
  • Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak.
  • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.
  • 18-30 yaş aralığında olmak,
  • Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
  • Kötü alışkanlıklar sebebiyle herhangi bir tedavi görmemiş olmak,
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
  • Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  • Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.
  • Ceza almamış olmak.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

PMYO nedir?

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO), iki yıllık eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencilerini polis memuru olarak yetiştiren Polis Akademisi kurumlarıdır.

Lise, ortaokul mezunları nasıl polis olur?

Lise’den mezun olan polis adayları üniversite sınavında istenen puanı aldığınız takdir de okula başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra mülakatlara girersiniz. Mülakatlar ön sağlık fiziki yeterlilik ve sözlü olarak üçe ayrılır.

Fiziksel
: Adaylara belirli bir parkur hazırlanır ve bu parkuru belirlenen sürenin altında bitirmeye çalışırsınız.
  • Sözlü
    : Komisyon karşısına çıkarsınız ve size sorulan sorulara cevap verirsiniz. Soruların cevaplarından çok cevap verirken ki haliniz, tavırlarınız ve kendinize olan güveniniz test edilir. Sözlü mülakat örnek soruları için tıklayınız
  • Sağlık
    : Boy, kilo, vücut yaraları, ben vb. Gibi fiziksel özelliklerinize bakılır ve polis olamaz / polis olabilir şeklinde onay verilir.
Bütün mülakatları başarı ile geçtiğiniz takdir de okulu kazanırsınız
PMYO okullarından mezun olduğunuzda önlisans mezunu olmuş olursunuz
. Bu okulu kazandığınız taktirde, yatılı olarak eğitiminize başlayacaksınız. Bu 2 yıl boyunca okulda disipline dayalı bir eğitim sizleri bekliyor. Okullarda her sabah yatağınızı yapmak, sakal traşı olmak, ast üst ilişkisine riayet ederek iletişim kurma gibi temel disiplin eğitimleri yer alır.
PMYO
 öğrencileri 2 yıl boyunca ağırlıklı olarak hukuk, silah ve polislik ile ilgili dersler görürler.

Üniversitelerde olduğu gibi güz ve bahar dönemlerinde girilen sınavlar gibi sınavlara tabi olacaklardır. Ve bu sınavların sonuçlarına bakılarak okullarda başarı sıralamanız olacak. Peki, bu başarı sırasının size ne gibi bir etkisi olacağını soruyorsanız eğer bu başarı sırası sizin meslekte sicil numaranızı etkileyecek ve en önemlisi okul bitiminde çalışacağınız ili seçme sırasında bu sıralamaya bakılarak size çalışacağınız il seçtirilecek. Örnek verecek olursak eğer okulun 1.si çıkıp bir il seçecek ve bu sıralama aynen bu şekilde devam edecek ve her geçen sırada listede ki iller yavaş yavaş azalacak bu yüzden istediğiniz ilde çalışmak için başarı sıranızın iyi olması gerekmektedir.

İnfaz Koruma Memuru KPSS atama taban puanı kaç? İKM kaç puanla alım yapıyor?
Özgün
İnfaz Koruma Memuru KPSS atama taban puanı kaç? İKM kaç puanla alım yapıyor?


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