KPSS ortaöğretim sınav yorumları 2026: KPSS ortaöğretim sınavı nasıldı kolay mıydı zor muydu?
KPSS ortaöğretim sınavına başvuran 2 milyon 985 bin 438 aday, bugün gerçekleştirilen sınavda ter döktü. Genel yetenek testinde sözel ve sayısal soruları yanıtlayan adaylar; genel kültür testinde tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile Türkiye ve dünyaya ilişkin genel, kültürel ve sosyoekonomik konulardan sorularla karşılaştı. Sınavın ardından adaylar, soruların dağılımına ve testlerin zorluk seviyesine ilişkin ilk değerlendirmelerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık soruları nasıldı? İşte adayların KPSS ortaöğretim soru yorumları.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15’te başladı. Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.
Sınavda Genel Yetenek (60 Soru): 30 Türkçe, 30 Matematik (Geometri dahil) ile Genel Kültür (60 Soru): 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık, 6 Güncel Bilgiler testinden sorular soruldu. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı nasıl geçti, sorular zor muydu? İşte adayların sınava ilişkin değerlendirmeleri ve sosyal medyada öne çıkan yorumlar.
KPSS ortaöğretim sınav yorumları
Tarihin en kolay KPSS'sine denk geldik. Hiç normal değildi, hiç eleyici soru yoktu.
Sınav nasıl geçti arkadaşlar? Benim güzeldi fakat matematik zordu.
Sınava gırım hiç bakmayarak ve batırdım. Çalışılmadan girilecek gibi değil.
KPSS ortaöğretim sınavında genel kültür zordu, vatandaşlık coğrafya, tarih bilmeden yapılamazdı.
KPSS ortaöğretim çok kolaydı en az 80 ve üstü bekliyorum.
Bu KPSS Ortaöğretim mi, Lisans mıydı? Çalıştığım hiçbir konudan soru gelmedi. Zaten matematiği ful boş bıraktım.
Vatandaşlık soruları zorladı. Türkçe kolaydı.