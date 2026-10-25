KPSS SONUÇ TAKVİMİ 2025: KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bugün uygulanan 2026-KPSS Ortaöğretim sınavının (2026-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u erişime açıldı. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM KPSS sonuç takvimi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) sona erdi. Türkiye genelinde toplam 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonun kullanıldığı sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verildiği 2026-KPSS Ortaöğretim, saat 12.25'te sona erdi. Peki ÖSYM 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
Adaylar, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.