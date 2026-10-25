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Hangi kurumlar KPSS ortaöğretim puanıyla alım yapıyor? KPSS P94 kadroları

Hangi kurumlar KPSS ortaöğretim puanıyla alım yapıyor? KPSS P94 kadroları

13:33, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Hangi kurumlar KPSS ortaöğretim puanıyla alım yapıyor? KPSS P94 kadroları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve 2 milyondan fazla adayın katılımıyla 25 Ekim 2026 tarihinde tamamlanan KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar, Lise düzeyi KPSS P94 puan türü ile tercih yapabilecekleri kadro, bölüm ve meslek gruplarını araştırmaya başladı. ÖSYM’nin yayınlayacağı B Grubu merkezi atama tercih kılavuzları ile kamu kurumlarının açıktan personel alımı ilanlarında kullanılan P94 puanı; düz lise, meslek lisesi ve teknik lise mezunlarına geniş bir yelpazede kamu kapısını aralıyor. P94 puanıyla alım yapan başlıca kurumlar, kadrolar ve meslek kolları şu şekildedir:

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adaylar, P94 puan türüyle başvurabilecekleri kurum ve kadroları araştırmaya başladı. Lise mezunlarına yönelik memur alımlarının hangi bölüm ve meslekleri kapsadığı, tercih sürecinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, KPSS P94 puanıyla alım yapan kurumlar hangileri? İşte KPSS ortaöğretim puanıyla tercih edilebilecek memur kadroları.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adaylar, P94 puan türüyle başvurabilecekleri kurum ve kadroları araştırmaya başladı. Lise mezunlarına yönelik memur alımlarının hangi bölüm ve meslekleri kapsadığı, tercih sürecinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, KPSS P94 puanıyla alım yapan kurumlar hangileri? İşte KPSS ortaöğretim puanıyla tercih edilebilecek memur kadroları.

KPSS P94 puanıyla memur alımı hangi bölüm, kadro ve meslekleri kapsıyor?

Zabıta memuru atamaları

KPSS P94 puanıyla memur alımı hangi bölüm, kadro ve meslekleri kapsıyor?Zabıta memuru atamaları

Aşçı Atamaları

Bekçi Atamaları

Sağlık Personeli Atamaları

Ebe Atamaları (Ortaöğretim)

Gassal Atamaları

Aşçı AtamalarıBekçi AtamalarıSağlık Personeli AtamalarıEbe Atamaları (Ortaöğretim)Gassal Atamaları

Gemi Adamı Atamaları

Hayvan Bakıcısı Atamaları

Hayvan Sağlık Memuru Atamaları

Hemşire Atamaları (Ortaöğretim)

Hizmetli Atamaları

Gemi Adamı AtamalarıHayvan Bakıcısı AtamalarıHayvan Sağlık Memuru AtamalarıHemşire Atamaları (Ortaöğretim)Hizmetli Atamaları

İtfaiyeci Atamaları

Kaloriferci Atamaları

Laborant Atamaları

Düz Memur Atamaları

Sağlık Memuru Atamaları

İtfaiyeci AtamalarıKaloriferci AtamalarıLaborant AtamalarıDüz Memur AtamalarıSağlık Memuru Atamaları

Sağlık Teknisyeni Atamaları

Şoför Atamaları


Sağlık Teknisyeni AtamalarıŞoför Atamaları

Teknik Ressam Atamaları

Teknisyen Atamaları

Teknik Ressam AtamalarıTeknisyen Atamaları

Temizlik Hizmetlisi Atamaları

Vagon Teknisyeni Atamaları

Veteriner Sağlık Teknisyeni Atamaları.

Temizlik Hizmetlisi AtamalarıVagon Teknisyeni AtamalarıVeteriner Sağlık Teknisyeni Atamaları.
Başlıklar :P94 puanıKPSS atama puanıKPSS ortaöğretim
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