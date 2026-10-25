Hangi kurumlar KPSS ortaöğretim puanıyla alım yapıyor? KPSS P94 kadroları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve 2 milyondan fazla adayın katılımıyla 25 Ekim 2026 tarihinde tamamlanan KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar, Lise düzeyi KPSS P94 puan türü ile tercih yapabilecekleri kadro, bölüm ve meslek gruplarını araştırmaya başladı. ÖSYM’nin yayınlayacağı B Grubu merkezi atama tercih kılavuzları ile kamu kurumlarının açıktan personel alımı ilanlarında kullanılan P94 puanı; düz lise, meslek lisesi ve teknik lise mezunlarına geniş bir yelpazede kamu kapısını aralıyor. P94 puanıyla alım yapan başlıca kurumlar, kadrolar ve meslek kolları şu şekildedir:
2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adaylar, P94 puan türüyle başvurabilecekleri kurum ve kadroları araştırmaya başladı. Lise mezunlarına yönelik memur alımlarının hangi bölüm ve meslekleri kapsadığı, tercih sürecinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, KPSS P94 puanıyla alım yapan kurumlar hangileri? İşte KPSS ortaöğretim puanıyla tercih edilebilecek memur kadroları.
KPSS P94 puanıyla memur alımı hangi bölüm, kadro ve meslekleri kapsıyor?
Zabıta memuru atamaları
Aşçı Atamaları
Bekçi Atamaları
Sağlık Personeli Atamaları
Ebe Atamaları (Ortaöğretim)
Gassal Atamaları
Gemi Adamı Atamaları
Hayvan Bakıcısı Atamaları
Hayvan Sağlık Memuru Atamaları
Hemşire Atamaları (Ortaöğretim)
Hizmetli Atamaları
İtfaiyeci Atamaları
Kaloriferci Atamaları
Laborant Atamaları
Düz Memur Atamaları
Sağlık Memuru Atamaları
Sağlık Teknisyeni Atamaları
Şoför Atamaları
Teknik Ressam Atamaları
Teknisyen Atamaları
Temizlik Hizmetlisi Atamaları
Vagon Teknisyeni Atamaları
Veteriner Sağlık Teknisyeni Atamaları.