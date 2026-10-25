KPSS ortaöğretim kaç nete kaç puan gelir? 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70 KPSS net puan hesaplaması
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) sona erdi. Sınav, Türkiye genelinde toplam 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonda gerçekleştirildi. Ortaöğretim KPSS sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak ve sınav sonucu 2 yıl süreyle geçerli olacak. Peki KPSS'de kaç net kaç puan getirir, 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70 nete kaç puan gelir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu, Türkiye genelindeki 254 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınava başvuran aday sayısı 2 milyon 985 bin 438'e ulaşırken, bu adaylar 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonarda ter döktü. KSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım tarihinde açıklanması planlanıyor. Açıklanacak sonuçlar 2 yıl boyunca geçerli olacak. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda ise geçerlilik süresi, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar uzayacak. Ortaöğretim KPSS'de kaç net kaç puan getirir sorusunun cevabı merak ediliyordu. Biz de bu yazımızda kaç netle kaç puan alabileceğiniz tabloya yer verdik.
KPSS puan hesaplama: Kaç nete kaç puan gelir?
Genel Yetenek: 10 net (%16,66)
Genel Kültür: 10 net (%16,66)
KPSS Toplam: 20 net / 120 soru (%16,66)
2024 KPSSP94: 62,70936
2022 KPSSP94: 63,63127
2020 KPSSP94: 62,21581
2018 KPSSP94: 61,29614
Genel Yetenek: 12 net (%20,00)
Genel Kültür: 10 net (%16,66)
KPSS Toplam: 22 net / 120 soru (%18,33)
2024 KPSSP94: 63,34166
2022 KPSSP94: 64,32756
Genel Yetenek: 16 net (%26,66)
Genel Kültür: 10 net (%16,66)
KPSS Toplam: 26 net / 120 soru (%21,66)
2024 KPSSP94: 64,60627
2022 KPSSP94: 65,72015
Genel Yetenek: 20 net (%33,33)
Genel Kültür: 10 net (%16,66)
KPSS Toplam: 30 net / 120 soru (%25,00)
2024 KPSSP94: 65,87087
2022 KPSSP94: 67,11274
Genel Yetenek: 24 net (%40,00)
Genel Kültür: 10 net (%16,66)
KPSS Toplam: 34 net / 120 soru (%28,33)
2024 KPSSP94: 67,13548
2022 KPSSP94: 68,50532
Genel Yetenek: 24 net (%40,00)
Genel Kültür: 15 net (%25,00)
KPSS Toplam: 39 net / 120 soru (%32,50)
2024 KPSSP94: 69,52165
2022 KPSSP94: 70,66050
Genel Yetenek: 24 net (%40,00)
Genel Kültür: 20 net (%33,33)
KPSS Toplam: 44 net / 120 soru (%36,66)
2024 KPSSP94: 71,90782
2022 KPSSP94: 72,81568
Genel Yetenek: 30 net (%50,00)
Genel Kültür: 20 net (%33,33)
KPSS Toplam: 50 net / 120 soru (%41,66)
2024 KPSSP94: 73,80473
2022 KPSSP94: 74,90455
Genel Yetenek: 35 net (%58,33)
Genel Kültür: 20 net (%33,33)
KPSS Toplam: 55 net / 120 soru (%45,83)
2024 KPSSP94: 75,38549
2022 KPSSP94: 76,64529
Genel Yetenek: 40 net (%66,66)
Genel Kültür: 20 net (%33,33)
KPSS Toplam: 60 net / 120 soru (%50,00)
2024 KPSSP94: 76,96625
2022 KPSSP94: 78,38602
Genel Yetenek: 45 net (%75,00)
Genel Kültür: 20 net (%33,33)
KPSS Toplam: 65 net / 120 soru (%54,16)
2024 KPSSP94: 78,54700
2022 KPSSP94: 80,12675
Genel Yetenek: 50 net (%83,33)
Genel Kültür: 20 net (%33,33)
KPSS Toplam: 70 net / 120 soru (%58,33)
2024 KPSSP94: 80,12776
2022 KPSSP94: 81,86748
Genel Yetenek: 55 net (%91,66)
Genel Kültür: 20 net (%33,33)
KPSS Toplam: 75 net / 120 soru (%62,50)
2024 KPSSP94: 81,70852
2022 KPSSP94: 83,60821
Genel Yetenek: 20 net (%33,33)
Genel Kültür: 25 net (%41,66)
KPSS Toplam: 45 net / 120 soru (%37,50)
2024 KPSSP94: 73,02939
2022 KPSSP94: 73,57827
Genel Yetenek: 20 net (%33,33)
Genel Kültür: 30 net (%50,00)
KPSS Toplam: 50 net / 120 soru (%41,66)
2024 KPSSP94: 75,41556
2022 KPSSP94: 75,73345
Genel Yetenek: 20 net (%33,33)
Genel Kültür: 35 net (%58,33)
KPSS Toplam: 55 net / 120 soru (%45,83)
2024 KPSSP94: 77,80174
2022 KPSSP94: 77,88863
Genel Yetenek: 20 net (%33,33)
Genel Kültür: 40 net (%66,66)
KPSS Toplam: 60 net / 120 soru (%50,00)
2024 KPSSP94: 80,18791
2022 KPSSP94: 80,04380
Genel Yetenek: 20 net (%33,33)
Genel Kültür: 45 net (%75,00)
KPSS Toplam: 65 net / 120 soru (%54,16)
2024 KPSSP94: 82,57408
2022 KPSSP94: 82,19898
Genel Yetenek: 20 net (%33,33)
Genel Kültür: 50 net (%83,33)
KPSS Toplam: 70 net / 120 soru (%58,33)
2024 KPSSP94: 84,96025
2022 KPSSP94: 84,35416
Genel Yetenek: 20 net (%33,33)
Genel Kültür: 55 net (%91,66)
KPSS Toplam: 75 net / 120 soru (%62,50)
2024 KPSSP94: 87,34642
Genel Yetenek: 25 net (%41,66)
Genel Kültür: 55 net (%91,66)
KPSS Toplam: 80 net / 120 soru (%66,66)
2024 KPSSP94: 88,92718
2022 KPSSP94: 88,25007
Genel Yetenek: 40 net (%66,66)
Genel Kültür: 55 net (%91,66)
KPSS Toplam: 95 net / 120 soru (%79,16)
2024 KPSSP94: 93,66945
2022 KPSSP94: 93,47226
Genel Yetenek: 45 net (%75,00)
Genel Kültür: 55 net (%91,66)
KPSS Toplam: 100 net / 120 soru (%83,33)
2024 KPSSP94: 95,25021
2022 KPSSP94: 95,21299
Genel Yetenek: 50 net (%83,33)
Genel Kültür: 55 net (%91,66)
KPSS Toplam: 105 net / 120 soru (%87,50)
2024 KPSSP94: 96,83097
2022 KPSSP94: 96,95373
Genel Yetenek: 55 net (%91,66)
Genel Kültür: 55 net (%91,66)
KPSS Toplam: 110 net / 120 soru (%91,66)
2024 KPSSP94: 98,41172
2022 KPSSP94: 98,69446
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