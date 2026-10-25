Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KPSS ortaöğretim kaç nete kaç puan gelir? 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70 KPSS net puan hesaplaması

KPSS ortaöğretim kaç nete kaç puan gelir? 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70 KPSS net puan hesaplaması

13:15, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 13:49, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
KPSS ortaöğretim kaç nete kaç puan gelir? 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70 KPSS net puan hesaplaması

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) sona erdi. Sınav, Türkiye genelinde toplam 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonda gerçekleştirildi. Ortaöğretim KPSS sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak ve sınav sonucu 2 yıl süreyle geçerli olacak. Peki KPSS'de kaç net kaç puan getirir, 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70 nete kaç puan gelir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu, Türkiye genelindeki 254 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınava başvuran aday sayısı 2 milyon 985 bin 438'e ulaşırken, bu adaylar 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonarda ter döktü. KSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım tarihinde açıklanması planlanıyor. Açıklanacak sonuçlar 2 yıl boyunca geçerli olacak. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda ise geçerlilik süresi, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar uzayacak. Ortaöğretim KPSS'de kaç net kaç puan getirir sorusunun cevabı merak ediliyordu. Biz de bu yazımızda kaç netle kaç puan alabileceğiniz tabloya yer verdik.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu, Türkiye genelindeki 254 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınava başvuran aday sayısı 2 milyon 985 bin 438'e ulaşırken, bu adaylar 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonarda ter döktü. KSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım tarihinde açıklanması planlanıyor. Açıklanacak sonuçlar 2 yıl boyunca geçerli olacak. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda ise geçerlilik süresi, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar uzayacak. Ortaöğretim KPSS'de kaç net kaç puan getirir sorusunun cevabı merak ediliyordu. Biz de bu yazımızda kaç netle kaç puan alabileceğiniz tabloya yer verdik.

KPSS puan hesaplama: Kaç nete kaç puan gelir?

Genel Yetenek: 10 net (%16,66)

Genel Kültür: 10 net (%16,66)

KPSS Toplam: 20 net / 120 soru (%16,66)

2024 KPSSP94: 62,70936

2022 KPSSP94: 63,63127

2020 KPSSP94: 62,21581

2018 KPSSP94: 61,29614

KPSS puan hesaplama: Kaç nete kaç puan gelir?Genel Yetenek: 10 net (%16,66)Genel Kültür: 10 net (%16,66)KPSS Toplam: 20 net / 120 soru (%16,66)2024 KPSSP94: 62,709362022 KPSSP94: 63,631272020 KPSSP94: 62,215812018 KPSSP94: 61,29614

Genel Yetenek: 12 net (%20,00)

Genel Kültür: 10 net (%16,66)

KPSS Toplam: 22 net / 120 soru (%18,33)

2024 KPSSP94: 63,34166

2022 KPSSP94: 64,32756

Genel Yetenek: 12 net (%20,00)Genel Kültür: 10 net (%16,66)KPSS Toplam: 22 net / 120 soru (%18,33)2024 KPSSP94: 63,341662022 KPSSP94: 64,32756

Genel Yetenek: 16 net (%26,66)

Genel Kültür: 10 net (%16,66)

KPSS Toplam: 26 net / 120 soru (%21,66)

2024 KPSSP94: 64,60627

2022 KPSSP94: 65,72015

Genel Yetenek: 16 net (%26,66)Genel Kültür: 10 net (%16,66)KPSS Toplam: 26 net / 120 soru (%21,66)2024 KPSSP94: 64,606272022 KPSSP94: 65,72015

Genel Yetenek: 20 net (%33,33)

Genel Kültür: 10 net (%16,66)

KPSS Toplam: 30 net / 120 soru (%25,00)

2024 KPSSP94: 65,87087

2022 KPSSP94: 67,11274

Genel Yetenek: 20 net (%33,33)Genel Kültür: 10 net (%16,66)KPSS Toplam: 30 net / 120 soru (%25,00)2024 KPSSP94: 65,870872022 KPSSP94: 67,11274

Genel Yetenek: 24 net (%40,00)

Genel Kültür: 10 net (%16,66)

KPSS Toplam: 34 net / 120 soru (%28,33)

2024 KPSSP94: 67,13548

2022 KPSSP94: 68,50532

Genel Yetenek: 24 net (%40,00)Genel Kültür: 10 net (%16,66)KPSS Toplam: 34 net / 120 soru (%28,33)2024 KPSSP94: 67,135482022 KPSSP94: 68,50532

Genel Yetenek: 24 net (%40,00)

Genel Kültür: 15 net (%25,00)

KPSS Toplam: 39 net / 120 soru (%32,50)

2024 KPSSP94: 69,52165

2022 KPSSP94: 70,66050

Genel Yetenek: 24 net (%40,00)Genel Kültür: 15 net (%25,00)KPSS Toplam: 39 net / 120 soru (%32,50)2024 KPSSP94: 69,521652022 KPSSP94: 70,66050

Genel Yetenek: 24 net (%40,00)

Genel Kültür: 20 net (%33,33)

KPSS Toplam: 44 net / 120 soru (%36,66)

2024 KPSSP94: 71,90782

2022 KPSSP94: 72,81568

Genel Yetenek: 24 net (%40,00)Genel Kültür: 20 net (%33,33)KPSS Toplam: 44 net / 120 soru (%36,66)2024 KPSSP94: 71,907822022 KPSSP94: 72,81568

Genel Yetenek: 30 net (%50,00)

Genel Kültür: 20 net (%33,33)

KPSS Toplam: 50 net / 120 soru (%41,66)

2024 KPSSP94: 73,80473

2022 KPSSP94: 74,90455

Genel Yetenek: 30 net (%50,00)Genel Kültür: 20 net (%33,33)KPSS Toplam: 50 net / 120 soru (%41,66)2024 KPSSP94: 73,804732022 KPSSP94: 74,90455

Genel Yetenek: 35 net (%58,33)

Genel Kültür: 20 net (%33,33)

KPSS Toplam: 55 net / 120 soru (%45,83)

2024 KPSSP94: 75,38549

2022 KPSSP94: 76,64529

Genel Yetenek: 35 net (%58,33)Genel Kültür: 20 net (%33,33)KPSS Toplam: 55 net / 120 soru (%45,83)2024 KPSSP94: 75,385492022 KPSSP94: 76,64529

Genel Yetenek: 40 net (%66,66)

Genel Kültür: 20 net (%33,33)

KPSS Toplam: 60 net / 120 soru (%50,00)

2024 KPSSP94: 76,96625

2022 KPSSP94: 78,38602

Genel Yetenek: 40 net (%66,66)Genel Kültür: 20 net (%33,33)KPSS Toplam: 60 net / 120 soru (%50,00)2024 KPSSP94: 76,966252022 KPSSP94: 78,38602

Genel Yetenek: 45 net (%75,00)

Genel Kültür: 20 net (%33,33)

KPSS Toplam: 65 net / 120 soru (%54,16)

2024 KPSSP94: 78,54700

2022 KPSSP94: 80,12675

Genel Yetenek: 45 net (%75,00)Genel Kültür: 20 net (%33,33)KPSS Toplam: 65 net / 120 soru (%54,16)2024 KPSSP94: 78,547002022 KPSSP94: 80,12675

Genel Yetenek: 50 net (%83,33)

Genel Kültür: 20 net (%33,33)

KPSS Toplam: 70 net / 120 soru (%58,33)

2024 KPSSP94: 80,12776

2022 KPSSP94: 81,86748

Genel Yetenek: 50 net (%83,33)Genel Kültür: 20 net (%33,33)KPSS Toplam: 70 net / 120 soru (%58,33)2024 KPSSP94: 80,127762022 KPSSP94: 81,86748

Genel Yetenek: 55 net (%91,66)

Genel Kültür: 20 net (%33,33)

KPSS Toplam: 75 net / 120 soru (%62,50)

2024 KPSSP94: 81,70852

2022 KPSSP94: 83,60821

Genel Yetenek: 55 net (%91,66)Genel Kültür: 20 net (%33,33)KPSS Toplam: 75 net / 120 soru (%62,50)2024 KPSSP94: 81,708522022 KPSSP94: 83,60821

Genel Yetenek: 20 net (%33,33)

Genel Kültür: 25 net (%41,66)

KPSS Toplam: 45 net / 120 soru (%37,50)

2024 KPSSP94: 73,02939

2022 KPSSP94: 73,57827

Genel Yetenek: 20 net (%33,33)Genel Kültür: 25 net (%41,66)KPSS Toplam: 45 net / 120 soru (%37,50)2024 KPSSP94: 73,029392022 KPSSP94: 73,57827

Genel Yetenek: 20 net (%33,33)

Genel Kültür: 30 net (%50,00)

KPSS Toplam: 50 net / 120 soru (%41,66)

2024 KPSSP94: 75,41556

2022 KPSSP94: 75,73345

Genel Yetenek: 20 net (%33,33)Genel Kültür: 30 net (%50,00)KPSS Toplam: 50 net / 120 soru (%41,66)2024 KPSSP94: 75,415562022 KPSSP94: 75,73345

Genel Yetenek: 20 net (%33,33)

Genel Kültür: 35 net (%58,33)

KPSS Toplam: 55 net / 120 soru (%45,83)

2024 KPSSP94: 77,80174

2022 KPSSP94: 77,88863


Genel Yetenek: 20 net (%33,33)

Genel Kültür: 40 net (%66,66)

KPSS Toplam: 60 net / 120 soru (%50,00)

2024 KPSSP94: 80,18791

2022 KPSSP94: 80,04380

Genel Yetenek: 20 net (%33,33)Genel Kültür: 35 net (%58,33)KPSS Toplam: 55 net / 120 soru (%45,83)2024 KPSSP94: 77,801742022 KPSSP94: 77,88863Genel Yetenek: 20 net (%33,33)Genel Kültür: 40 net (%66,66)KPSS Toplam: 60 net / 120 soru (%50,00)2024 KPSSP94: 80,187912022 KPSSP94: 80,04380

Genel Yetenek: 20 net (%33,33)

Genel Kültür: 45 net (%75,00)

KPSS Toplam: 65 net / 120 soru (%54,16)

2024 KPSSP94: 82,57408

2022 KPSSP94: 82,19898


Genel Yetenek: 20 net (%33,33)

Genel Kültür: 50 net (%83,33)

KPSS Toplam: 70 net / 120 soru (%58,33)

2024 KPSSP94: 84,96025

2022 KPSSP94: 84,35416


Genel Yetenek: 20 net (%33,33)

Genel Kültür: 55 net (%91,66)

KPSS Toplam: 75 net / 120 soru (%62,50)

2024 KPSSP94: 87,34642


Genel Yetenek: 25 net (%41,66)

Genel Kültür: 55 net (%91,66)

KPSS Toplam: 80 net / 120 soru (%66,66)

2024 KPSSP94: 88,92718

2022 KPSSP94: 88,25007

Genel Yetenek: 20 net (%33,33)Genel Kültür: 45 net (%75,00)KPSS Toplam: 65 net / 120 soru (%54,16)2024 KPSSP94: 82,574082022 KPSSP94: 82,19898Genel Yetenek: 20 net (%33,33)Genel Kültür: 50 net (%83,33)KPSS Toplam: 70 net / 120 soru (%58,33)2024 KPSSP94: 84,960252022 KPSSP94: 84,35416Genel Yetenek: 20 net (%33,33)Genel Kültür: 55 net (%91,66)KPSS Toplam: 75 net / 120 soru (%62,50)2024 KPSSP94: 87,34642Genel Yetenek: 25 net (%41,66)Genel Kültür: 55 net (%91,66)KPSS Toplam: 80 net / 120 soru (%66,66)2024 KPSSP94: 88,927182022 KPSSP94: 88,25007

Genel Yetenek: 40 net (%66,66)

Genel Kültür: 55 net (%91,66)

KPSS Toplam: 95 net / 120 soru (%79,16)

2024 KPSSP94: 93,66945

2022 KPSSP94: 93,47226


Genel Yetenek: 45 net (%75,00)

Genel Kültür: 55 net (%91,66)

KPSS Toplam: 100 net / 120 soru (%83,33)

2024 KPSSP94: 95,25021

2022 KPSSP94: 95,21299


Genel Yetenek: 50 net (%83,33)

Genel Kültür: 55 net (%91,66)

KPSS Toplam: 105 net / 120 soru (%87,50)

2024 KPSSP94: 96,83097

2022 KPSSP94: 96,95373


Genel Yetenek: 55 net (%91,66)

Genel Kültür: 55 net (%91,66)

KPSS Toplam: 110 net / 120 soru (%91,66)

2024 KPSSP94: 98,41172

2022 KPSSP94: 98,69446


KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANI: KPSS ortaöğretim puanıyla (P94) hangi kurumlar personel alıyor, atama taban puanları kaç? DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Genel Yetenek: 40 net (%66,66)Genel Kültür: 55 net (%91,66)KPSS Toplam: 95 net / 120 soru (%79,16)2024 KPSSP94: 93,669452022 KPSSP94: 93,47226Genel Yetenek: 45 net (%75,00)Genel Kültür: 55 net (%91,66)KPSS Toplam: 100 net / 120 soru (%83,33)2024 KPSSP94: 95,250212022 KPSSP94: 95,21299Genel Yetenek: 50 net (%83,33)Genel Kültür: 55 net (%91,66)KPSS Toplam: 105 net / 120 soru (%87,50)2024 KPSSP94: 96,830972022 KPSSP94: 96,95373Genel Yetenek: 55 net (%91,66)Genel Kültür: 55 net (%91,66)KPSS Toplam: 110 net / 120 soru (%91,66)2024 KPSSP94: 98,411722022 KPSSP94: 98,69446KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANI: KPSS ortaöğretim puanıyla (P94) hangi kurumlar personel alıyor, atama taban puanları kaç? DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
Başlıklar :KPSSKPSS net puan hesaplamaKPSS ortaöğretim puanı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026