Adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar görülür? İşte 2026 takvimi

Adli tatilde hangi davalar görülmeye devam edecek?





Adli tatil, adliyelerin tamamen kapandığı veya bütün yargı işlemlerinin durduğu bir dönem değil. Kanunlarda ivedi kabul edilen dosya ve talepler, nöbetçi mahkemeler tarafından değerlendirilmeye devam edecek.





Bu dönemde görülebilecek başlıca dava ve işlemler şöyle:





İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri,

Nafaka davaları,

Soybağı, velayet ve vesayete ilişkin ivedi işler,

Tutuklu dosyaları ve tutukluluk incelemeleri,

İşçilerin hizmet akdi veya iş sözleşmesinden doğan davaları,

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin dava ve işler.





Hukuk davalarında adli tatilde görülebilecek işler, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 103’üncü maddesinde düzenleniyor. Ceza soruşturmaları, tutuklu yargılamalar ve diğer ivedi ceza işlemleri ise Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki nöbet düzeniyle sürdürülüyor.