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MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç sorgulama ekranı

MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç sorgulama ekranı

23:30, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç sorgulama ekranı

MTV 2. taksit ödemeleri için temmuz ayı ödeme süreci başladı. Araç sahipleri, 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi borç sorgulama ve ödeme işlemlerini GİB Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet, anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve PTT üzerinden yapabiliyor. Peki, MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman bitecek, MTV borcu nasıl sorgulanır ve 2026 MTV tutarları hangi araçlar için ne kadar oldu?

2026 yılı MTV 2. taksit ödemeleri için süreç temmuz ayı itibarıyla başladı. Araç sahipleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunu Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Devlet, anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve PTT üzerinden sorgulayıp ödeyebiliyor.

2026 yılı MTV 2. taksit ödemeleri için süreç temmuz ayı itibarıyla başladı. Araç sahipleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunu Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Devlet, anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve PTT üzerinden sorgulayıp ödeyebiliyor.

MTV 2. taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz


2026 yılı MTV 2. taksit ödemeleri, temmuz ayının başlamasıyla araç sahiplerinin gündemine girdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yılın ikinci taksiti için son ödeme tarihi 31 Temmuz 2026 olarak uygulanacak.


Motorlu Taşıtlar Vergisi, yılda iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit süreci ocak döneminde tamamlanırken, ikinci taksit ödemeleri temmuz ayında yapılıyor.

MTV 2. taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz2026 yılı MTV 2. taksit ödemeleri, temmuz ayının başlamasıyla araç sahiplerinin gündemine girdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yılın ikinci taksiti için son ödeme tarihi 31 Temmuz 2026 olarak uygulanacak.Motorlu Taşıtlar Vergisi, yılda iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit süreci ocak döneminde tamamlanırken, ikinci taksit ödemeleri temmuz ayında yapılıyor.

MTV borç sorgulama nereden yapılır?


Araç sahipleri MTV borç sorgulama ve ödeme işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital kanalları üzerinden gerçekleştirebiliyor. Dijital Vergi Dairesi’nde “MTV Ödeme” alanı üzerinden sorgulama ve ödeme yapılabiliyor.


Şifresiz işlem yapmak isteyen mükellefler, sisteme şu bilgilerle erişebiliyor:


  • Plaka bilgisi
  • T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası
  • Araç tescil tarihi ya da sahiplik belge tarihi


e-Devlet üzerinden de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme” hizmeti kullanılabiliyor. Bu işlem için kimlik doğrulaması gerekiyor.

MTV borç sorgulama nereden yapılır?Araç sahipleri MTV borç sorgulama ve ödeme işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital kanalları üzerinden gerçekleştirebiliyor. Dijital Vergi Dairesi’nde “MTV Ödeme” alanı üzerinden sorgulama ve ödeme yapılabiliyor.Şifresiz işlem yapmak isteyen mükellefler, sisteme şu bilgilerle erişebiliyor:Plaka bilgisiT.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasıAraç tescil tarihi ya da sahiplik belge tarihie-Devlet üzerinden de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme” hizmeti kullanılabiliyor. Bu işlem için kimlik doğrulaması gerekiyor.

MTV ödemesi hangi kanallardan yapılır?


MTV ödemeleri yalnızca dijital kanallarla sınırlı değil. Araç sahipleri farklı ödeme seçenekleri üzerinden de işlem yapabiliyor.


Ödeme yapılabilecek başlıca kanallar şöyle:


  • Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi
  • e-Devlet’teki GİB hizmetleri
  • Anlaşmalı bankaların mobil ve internet bankacılığı kanalları
  • Vergi dairesi vezneleri
  • PTT şubeleri


Bankacılık kanallarında ödeme işlemleri genellikle “Ödemeler”, “Vergi Ödemeleri” ve “MTV” menüleri üzerinden tamamlanıyor.

MTV ödemesi hangi kanallardan yapılır?MTV ödemeleri yalnızca dijital kanallarla sınırlı değil. Araç sahipleri farklı ödeme seçenekleri üzerinden de işlem yapabiliyor.Ödeme yapılabilecek başlıca kanallar şöyle:Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesie-Devlet’teki GİB hizmetleriAnlaşmalı bankaların mobil ve internet bankacılığı kanallarıVergi dairesi vezneleriPTT şubeleriBankacılık kanallarında ödeme işlemleri genellikle “Ödemeler”, “Vergi Ödemeleri” ve “MTV” menüleri üzerinden tamamlanıyor.

2026 MTV tutarı araç özelliklerine göre değişiyor


2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı, aracın yaşı, motor silindir hacmi ve taşıt değerine göre farklılık gösteriyor. 1-3 yaş aralığındaki binek otomobillerde vergi tutarları, motor hacmi ve değer dilimine göre hesaplanıyor.


Verilen bilgilere göre 2026’da bazı MTV tutarları şöyle:


  • 1.3 litreye kadar motor hacmine sahip otomobillerde MTV tutarı 6 bin 903 TL’ye kadar çıkıyor.
  • 1.3 litre ile 1.6 litre arasındaki otomobillerde tutar 12 bin 28 TL olarak öne çıkıyor.
  • 1.6 litre ile 1.8 litre arasındaki otomobillerde ödenecek tutar 21 bin 252 TL’ye yükseliyor.
  • 2026’da en yüksek MTV tutarı 274 bin 415 TL olarak uygulanıyor.


Araç fiyatlarında son yıllarda yaşanan artış nedeniyle birçok modelde hesaplamaların üst değer dilimi üzerinden yapıldığı belirtiliyor.

2026 MTV tutarı araç özelliklerine göre değişiyor2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı, aracın yaşı, motor silindir hacmi ve taşıt değerine göre farklılık gösteriyor. 1-3 yaş aralığındaki binek otomobillerde vergi tutarları, motor hacmi ve değer dilimine göre hesaplanıyor.Verilen bilgilere göre 2026’da bazı MTV tutarları şöyle:1.3 litreye kadar motor hacmine sahip otomobillerde MTV tutarı 6 bin 903 TL’ye kadar çıkıyor.1.3 litre ile 1.6 litre arasındaki otomobillerde tutar 12 bin 28 TL olarak öne çıkıyor.1.6 litre ile 1.8 litre arasındaki otomobillerde ödenecek tutar 21 bin 252 TL’ye yükseliyor.2026’da en yüksek MTV tutarı 274 bin 415 TL olarak uygulanıyor.Araç fiyatlarında son yıllarda yaşanan artış nedeniyle birçok modelde hesaplamaların üst değer dilimi üzerinden yapıldığı belirtiliyor.

2026 yılı MTV ikinci taksit ödemeleri için araç sahiplerinin 31 Temmuz 2026 tarihine kadar işlem yapması gerekiyor. Ödeme sürecinde borç sorgulama ve tahsilat işlemleri, GİB’in dijital kanalları başta olmak üzere yetkili ödeme noktalarından tamamlanabiliyor.

2026 yılı MTV ikinci taksit ödemeleri için araç sahiplerinin 31 Temmuz 2026 tarihine kadar işlem yapması gerekiyor. Ödeme sürecinde borç sorgulama ve tahsilat işlemleri, GİB’in dijital kanalları başta olmak üzere yetkili ödeme noktalarından tamamlanabiliyor.
Başlıklar :mtvmotorlu taşıtlar vergisimtv ödemelerimtv borç sorgulamagelir i̇daresi başkanlığıgi̇be-devlet
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