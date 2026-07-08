MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç sorgulama ekranı

Adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar görülür? İşte 2026 takvimi

2026 adli tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve hangi davalar görülmeye devam edecek? Türkiye genelinde mahkemelerde olağan çalışma düzeninin sınırlanacağı adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek. Tutuklu dosyaları, nafaka davaları, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri gibi ivedi işler ise nöbetçi mahkemeler tarafından görülmeye devam edecek.