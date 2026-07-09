Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı? 25 yıl evli kalan kadınlara emekli aylığı mı bağlanacak?
Hükümetin Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan projeye göre, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor. HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Aileyi ayakta tutmak, muhafaza ve teşvik etmek için 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınmasını istedi. İşte devlet destekli ev hanımlarına emeklilik son durum gelişmesinin detayları.
Aile yılı kapsamında ev hanımlarına yönelik hazırlanan projeyle birlikte ev hanımlarına emeklilik hakkı doğacak. HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Aileyi ayakta tutmak, muhafaza ve teşvik etmek için 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanıyın. Onlara emekli maaşı yatırın. Dünyanın en zor işlerinden birisidir annelik." diye konuştu.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI ÇIKTI MI?
Hükümetin Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan projeye göre, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor. Ev hanımlarına prim desteği ile emeklilik yasası hazırlıkları sürmeye devam ediyor. Yasa teklifinin tamamlanıp Meclis'e sunulmasının ardından tarih belli olacak.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKINDAN KİMLER FAYDALANACAK?
Hazırlanan projeye göre, daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın başvuruda bulunan ev hanımları her ay sigorta primini yatırarak emekli olabilecek.
Ödenecek aylık primlerin 3'te birini devlet karşılayacak. Emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.
EV HANIMLARI EMEKLİLİK SİGORTA ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?
Başvuruda bulunan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile kayıt olacak. Söz konusu sigorta Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Böylece ev kadınları, devlet destekli primlerini, kendi işini yapıyor gibi her ay düzenli şekilde ödeyecek. Ödemeler internet üzerinden yapılacak.
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