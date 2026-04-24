Bakan Tekin 'ilgili birimler harekete geçti' diyerek duyurdu: Okullarda hangi tedbirler alınacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarında satır başlıkları;

Öğretmen ve öğrencilerle istişare

Güvenli okul iklimini daha güçlendireceğiz. Güvenli okullar için pek çok adım attık, atmaya devam edeceğiz. Her adımı öğretmen ve öğrencilere istişare ederek atıyoruz. Hangi okulumuzda hangi tür tedbir alacağımıza İçişleri Bakanlığı'mızla ortak karar vereceğiz.

Çocuklarımızın güven içinde olmalarını konuşurken onların iç dünyasını, milli ve manevi duygularını, aidiyet bağlarını ve maruz kaldıkları bütün etkileri aynı ciddiyetle ele almak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz.

AK Parti hükümetleri olarak eğitimi beceri ve değer bütünlüğü içinde ele almaya gayret ettik.

Eğitim politikamız fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yetiştirmektir

Bu doğrultuda biz de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren milli ve manevi değerlerimizin oluşturduğu zeminde aileyi eğitimin asli paydaşı olarak görmeyi esas aldık.

Onları bir anlam derinliği içinde aklıselim, kalbiselim, zevkiselim sahibi bir şahsiyete ulaştırmaktır.

Bütün eğitim politikalarımızın nihai amacı, kökleriyle sağlam bağlar kuran, çağın şartlarını doğru değerlendiren, imkanlarından istifade eden, anlam dünyası güçlü, iradesi sağlam, istikameti net, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yetiştirmektir.

En fedakar öğretmenlerine sahibiz

Değerli basın mensupları, saygıdeğer velilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerim.

Biz ülkemizin her köşesine yayılan kurumsal yapımızla milyonlarca öğrenci ve öğretmenden oluşan büyük bir maarif ailesiyiz.

Vatanımızın dört bir yanında her sabah sınıfının kapısını büyük bir heyecanla açan, öğrencisinin gözünün içine bakarak ders anlatan, onun sevincine ve derdine ortak olan, istikbali için emek veren dünyanın en fedakar öğretmenlerine sahibiz.

Ayla öğretmenimizin öğrencilerini korumak için kendisini siper eden vakur ve fedakar duruşu, Fatma Nur öğretmenimizin, İbrahim öğretmenimizin, Aybüke öğretmenimizin ve Necmettin öğretmenimizin bu toprakların evlatları için canını ortaya koymuş tüm öğretmenlerimizin hatırası da büyük maarif ailemizin nasıl bir vicdan taşıdığını hepimize bir kez daha gösterecektir.

Öğretmenlerimizin ortaya koyduğu sabır, emek, fedakarlık bu milletin geleceğini ayakta tutan karakterin göstergesidir.

Yasımız, acımız, mesuliyetimiz ortak...

Bu ülkenin çocukları bu ülkenin çiçekleridir. Her biri kendi istidadıyla var olur. Bir çiçeğe nasıl ihtimam gösterilirse, evlatlarımıza da öyle bakmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple içinden geçtiğimiz tablonun ağrılını hissediyoruz.

Yaşanan hiçbir olayın karanlıkta kalmaması için tüm adımlar atılırken yeni önlemleri de karara bağladık.

Siber devriye faaliyetlerine ağırlık verecek, dijital dünyanın karanlığında çocukları hedef alan tehlikeleri daha yakından izleyip önlem alacağız.

Yeni çalışma modellerini devreye alıyoruz

Bakanlıklar arası veri paylaşımını ve işbirliğini güçlendireceğiz. Riskli durumlara erken müdahale için yeni çalışma modellerini devreye alıyoruz.

Aile ile okul arasındaki irtibatı sağlamlaştırmak istiyoruz. Veli randevu sistemini etkin hale getiriyoruz.

Öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kriz durumlarına müdahale için kapsamlı eğitimler planlıyoruz.

Okullarda hangi tedbirler alınacak?

İlk olarak, okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek ele alıyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek, ilgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, dijital dünyanın karanlık alanlarında çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz imkânlarıyla daha yakından izleyip, izleme sonuçlarına göre önlemlerimizi güçlendireceğiz.

İkinci olarak, Bakanlıklar arası veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendirecek; okullarımızın çevresinden giriş-çıkış düzenine, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eşgüdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle devreye alıyoruz.

Üçüncü olarak, aile ile okul arasındaki irtibatı daha da sağlamlaştırıyoruz. İki yıl önce başlattığımız “Veli Randevu Sistemi”ni daha etkin hâle getirecek, okul-aile-rehberlik sürecini gündelik eğitim hayatının tamamında daha canlı ve işlevsel olmasını temin edeceğiz.

Dördüncü olarak, dijital bağımlılık vb. risklere karşı velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içinde devreye alıyoruz.

Beşinci olarak, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kriz yönetimi, sınıf içi müdahale, erken uyarı işaretleri fark etme ve riskli durumlara doğru tepki verme konularında kapsamlı eğitimlerimize devam edeceğiz.

Altıncı olarak, öğrencilerimiz için psikososyal destek mekanizmalarını daha da güçlendirecek; hâlihazırda 23 ilimizde pilot olarak yürüttüğümüz Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projemizi genişleterek ülke sathına yaygınlaştıracağız.