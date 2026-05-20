Rusya’da 'Müslümanlar Dinî İdaresi' temsilcilerine operasyon: Çok sayıda gözaltı

Rusya’nın çeşitli şehirlerinde Müslüman dinî idarelerine bağlı bazı temsilcilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Rus medyasına göre operasyonlar Moskova, Saransk, St. Petersburg ve Saratov şehirlerinde gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler arasında Mordovya Müftüsü Abdülmalik (Rail) Asainov da bulunuyor. Ayrıca Karelya’nın eski müftüsü Visam Ali Bardvil’in de gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltıların hangi gerekçeyle yapıldığına ilişkin ise henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Haberde, gözaltına alınan kişilerin tamamının Rusya Müslümanları Dinî İdaresi bünyesinde görev yaptığı ifade edildi.