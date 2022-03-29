Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün İmsak vakti nedir? İmsak ile sabah ezanı arasındaki fark nedir?
DİNİ BİLGİLER

İmsak vakti nedir? İmsak ile sabah ezanı arasındaki fark nedir?

Ezan vakti müslüman alemi için oldukça öneme sahiptir. Ezan müslümanlar için namaz vaktinin girdiğini gösteren bir çağrıdır. Günde beş defa duyduğumuz ve beş vakit namazının çağrısını yaptığı bu vakit ile beraber İmsakta sıklıkla duyduğumuz ve öğrenmemiz gereken bir kelimedir. İmsak nedir? imsak ile sabah ezanı arasındaki fark nedir, imsak girince namaz kılınır mı? İşte bütün detaylar haberimizde...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​İmsak vakti nedir? İmsak vakti namaz kılınır mı?
​İmsak vakti nedir? İmsak ile sabah ezanı arasındaki fark nedir?

Bilindiği gibi sabah ezanı günün erken saatlerinde duyulmaktadır. Birçok Müslüman bu ezan sesiyle namaza kalkmaktadır. İmsak ise bu konularda Müslümanlara gösterge olmaktadır. Bu gösterge sayesinde bireyler namazlarını aslında doğru vakitlerde kılabilmektedir. İmsak ve ezan konusunda doğru orantılı bir ilişkisi söz konusudur.

İmsak nedir?

  • İmsak kelimesinin İslamiyet haricindeki kelime anlamı nefsine hakim olacak şekilde bir şeyi yapmama halidir. Bir şeyi yapmaktan el çekme demektir. Aslında İslamiyet’teki imsak kelimesinin anlamına bakıldığında bu anlamla da yakından ilişkisi olduğu gözükmektedir.
  • Müslümanlar Ramazan ayında oruç tutar. Bu oruç akşam ezanıyla son bulur ve sabah ezanıyla da başlar. Oruç tutan insanlar gün boyu aç ve susuz kalacakları için sahur yapar. Sahurda bilinen bir vakit içinde gerçekleşir. Bu vakit içinde de çeşitli yiyecekler yenir.
  • İşte imsak günlere ve illere göre değişen başlama ve son bulma zamanlarını belirten bir takvimdir. Bu takvim Ramazan ayında tutulacak orucun başlangıç ve bitiş zamanlarını belirtir. Kelime anlamı da zaten bir şeyden el çekmek, nefsine hakim olmak ve kendini tutmaktır.
  • Sabah ezanıyla beraber başlayan oruç sebebiyle yeme ve içmeyi bırakma haline de imsak denmektedir.

İmsak ve Sabah Ezanı arasındaki fark nedir?

İmsak ile sabah ezanı aynı şeyler değildir. Sadece birbirleriyle bağlantılı iki kavramdır. Sabah ezanı imsak denilen bu zamandan 30 ya da 45 dakika sonra okunmaktadır. İmsak ve sabah ezanının güneş ve saat dilimleriyle bağlantısı vardır.

İmsak zamanı ve sabah ezanı süresi mevsimlere ve saat dilimlerine göre değişir. Burada bahsedilen imsak vakti ise gecenin bittiği yatsı namazı vaktinin sona erip sabah namazı zamanının girdiği andır.

İmsak vakti girince namaz kılınır mı?

  • İmsak girince namaz kılınır mı sorusu çoğu Müslümanın aklına takılan bir sorudur. Bu sorunun çok mantıklı bir cevabı bulunmaktadır. Bilindiği gibi imsak vakti yatsı namazı zamanıyla sabah namazı vaktinin girdiği andır. Sabah namazı vakti de tan yerinin ağrıması anlamına gelmektedir. Bu vakit güneşin doğmasına kadar süren zamandır.
  • İmsak vaktinin girmesi demek sabah namazı vaktinin de geldiğini gösterir. Dolayısıyla imsak girince namaz kılınabilir. Bu doğrultuda imsak vaktinin girme zamanını iyi bilmek gerekir. Çünkü imsak vakti ve ezanın okunma zamanı mevsimlere, günlere ve saat dilimlerine göre değişmektedir. Güneşin batma ve doğma sürelerine göre bu zamanlar ayarlanmaktadır

2022 Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Diyanet Takvimi
ÖZGÜN
2022 Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Diyanet Takvimi

İzmir Körfezi için alarm

İzmir Körfezi için alarm

Deniz yosunu yeniden yayılıyor.
Felakete yol açabilir

'Felakete yol açabilir'

Rusya saldırdı: ​50 bin tonluk gıda yok oldu.
Bir an önce ateşkes sağlanmalı

Çavuşoğlu: Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz.

Barış zirvesi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama: Güvenlik garantilerinde anlaşamadık

​Bakanlık başvurularla ilgili detayları açıkladı.

​Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar.

​'11 ayın Sultanı' 2 Nisan'da başlayacak.

Mahra Melin Pınar'ın cenazesi gözyaşları arasında alındı.

​Ukrayna'dan Putin'i köşeye sıkıştıracak hamle.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.