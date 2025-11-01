Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonu: 15 tutuklama

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini savcı, polis ve belediye başkanı olarak tanıtıp dolandıran şüphelileri takibe aldı.