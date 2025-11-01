Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonu: 15 tutuklama

Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonu: 15 tutuklama

12:131/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Tekirdağ merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu
Tekirdağ merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu

Tekirdağ merkezli 5 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini savcı, polis ve belediye başkanı olarak tanıtıp dolandıran şüphelileri takibe aldı.

Tekirdağ, Uşak, Ordu, Samsun ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Tekirdağ'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Tekirdağ
#dolandırıcılık
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL SINAV TAKVİMİ 2025: MEB Açık Lise sınav takvimi ile AÖL sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta?