Bakanlıktan Yüzyılın Konut Projesi başvurularında 'dolandırıcılık' uyarısı

14:0431/10/2025, Cuma
AA
TOKİ konutları (Arşiv)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yüzyılın Konut Projesi için vatandaşlara "resmi başvuru kanalları dışındaki mesajlara ve internet sitelerine itibar edilmemesi" uyarısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,
Yüzyılın Konut Projesi’
yle ilgili vatandaşlara kritik bir uyarı yaptı. Bakanlık, resmî başvuru kanalları dışında paylaşılan mesajlara ve internet sitelerine kesinlikle güvenilmemesi gerektiğini duyurdu.


Bakanlığın NSosyal hesabından "önemli duyuru" başlığıyla yapılan açıklamada, 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının 10 Kasım'da başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Başvuru kanallarımız sadece Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet olacaktır. Proje ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara ALO 181 telefon hattımız, http://toki.gov.tr ve http://evsahibiturkiye.gov.tr adresli internet sitelerimiz üzerinden cevap alabilirsiniz. Lütfen resmi başvuru kanallarımız dışındaki mesajlara ve internet sitelerine itibar etmeyiniz."



