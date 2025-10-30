'Selamlarımı da ilet' demişti: Bakanlık 'aleyküm selam' diyerek cezayı kesti

Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmıyor.
Bir ilan sitesinde Mustafa Ç. adlı kişi, 2 milyon 420 bin liraya satışa çıkardığı Tesla için alıcıdan 280 bin lira fazla talep etti. Alıcının şikayet edeceğini söylemesi üzerine “selamlarımı da ilet” diyerek meydan okuyan satıcıya Ticaret bakanlığı tarafından 279 bin 375 TL idari para cezası verildi.
Bir ilan sitesinde Tesla marka aracını satışa çıkaran vatandaş, aracı için ilan fiyatından
280 bin lira daha fazla fiyat isteyince 279 bin lira para cezasına
çarptırıldı.
Mustafa Ç. adlı kişi, internette
2 milyon 420 bin
liraya satışa çıkardığı Tesla aracını satın almak için kendisiyle iletişime geçen alıcıya ilan fiyatının geçerli olmadığını ve aracın fiyatının
2 milyon 700 bin TL
olduğunu söyledi.
"Yanında selamlarımı da ilet" demişti
Alıcı ise satıcı Mustaf Ç'yi şikayet ettiğini ve ceza alacağını söyledi. Ancak bu mesajı ciddiye almayan satıcı
"Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet"
mesajını gönderdi.
Ticaret Bakanlığı acımadı
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla söz konusu ilanda güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığının tespit edildiğini ve ilan için 279 bin 375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.
Kaplan şu ifadeleri kullandı;
"Ve Aleykümselam….
Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir.
Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279.375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır."
