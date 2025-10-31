Sahte bilet çetesi çökertildi: 16 kişi yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir spor kulübü adına ’loca bileti’ satışı üzerinden dolandırıcılık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarında şüphelilerin kendilerini bir spor kulübünün yöneticisi olarak tanıttığı, kulübe ait olduğu iddiasıyla loca bileti satışı yaptıkları ve bu yolla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.