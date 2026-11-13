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Galatasaray’ın yıldızından Süper Lig tarihine damga vuran istatistik: Kırılması çok zor rekor!

10:35, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 10:42, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig devinden kadroya katıldığı günden bu yana sahadaki bitmek bilmeyen enerjisiyle taraftarların sevgilisi haline gelen Güney Amerikalı orta saha, kırılması çok zor bir rekora imza attı.

Galatasaray'ın 2022 yılında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lucas Torreira, istikrarıyla dikkat çekiyor. 

Sarı-kırmızılı formayla beşinci sezonunu geçiren Uruguaylı futbolcu, Süper Lig'de sakatlık nedeniyle henüz hiçbir karşılaşmayı kaçırmadı. Tecrübeli orta sahanın ortaya koyduğu istatistik, kırılması güç bir başarı olarak öne çıkıyor.


SÜPER LİG'DE SAKATLIK NEDENİYLE MAÇ KAÇIRMADI

Lucas Torreira, Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana ligde oynanan 152 karşılaşmanın 142'sinde maç kadrosunda yer aldı. Bu mücadelelerin 138'inde sahaya çıkan Uruguaylı futbolcu, fiziksel devamlılığıyla dikkat çekti.


Süper Lig kariyerinde sakatlık nedeniyle tek bir maçta dahi forma giyemeyen Torreira, bu alanda istikrarlı performansını sürdürdü.


KADRODA YER ALMADIĞI 10 MAÇIN NEDENİ BELLİ

Uruguaylı yıldız, Galatasaray'ın ligde oynadığı 152 maçın 10'unda kadroda bulunmadı. Bu karşılaşmaların 5'inde kart cezası nedeniyle görev yapamayan Torreira, diğer 5 maçta ise teknik heyetin tercihiyle dinlendirildi veya özel izin kullandı.


Böylece 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde sakatlık kaynaklı maç kaçırmama istatistiğini korudu.

AVRUPA KUPALARINDA SADECE İKİ MAÇI KAÇIRDI

Torreira'nın Avrupa kupalarındaki sakatlık geçmişinde ise yalnızca iki karşılaşma bulunuyor. Uruguaylı futbolcu, 2023 yılında Zalgiris ile oynanan iki Avrupa kupası maçında sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı.


GALATASARAY FORMASIYLA 189 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 189 resmi karşılaşmada görev alan Lucas Torreira, mücadeleci futbolunun yanı sıra disiplinli performansıyla da öne çıktı.



Uruguaylı orta saha, sarı-kırmızılı ekipteki kariyerinde yalnızca iki kez kırmızı kart gördü. Torreira'nın profesyonel futbol kariyerindeki toplam kırmızı kart sayısının ise dört olduğu belirtildi.

Başlıklar :GalatasarayLucas TorreiraSüper Lig
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Galatasaray’ın yıldızından Süper Lig tarihine damga vuran istatistik: Kırılması çok zor rekor!

Galatasaray'ın 2022 yılında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lucas Torreira, istikrarıyla dikkat çekiyor. 

Sarı-kırmızılı formayla beşinci sezonunu geçiren Uruguaylı futbolcu, Süper Lig'de sakatlık nedeniyle henüz hiçbir karşılaşmayı kaçırmadı. Tecrübeli orta sahanın ortaya koyduğu istatistik, kırılması güç bir başarı olarak öne çıkıyor.


SÜPER LİG'DE SAKATLIK NEDENİYLE MAÇ KAÇIRMADI

Lucas Torreira, Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana ligde oynanan 152 karşılaşmanın 142'sinde maç kadrosunda yer aldı. Bu mücadelelerin 138'inde sahaya çıkan Uruguaylı futbolcu, fiziksel devamlılığıyla dikkat çekti.


Süper Lig kariyerinde sakatlık nedeniyle tek bir maçta dahi forma giyemeyen Torreira, bu alanda istikrarlı performansını sürdürdü.


KADRODA YER ALMADIĞI 10 MAÇIN NEDENİ BELLİ

Uruguaylı yıldız, Galatasaray'ın ligde oynadığı 152 maçın 10'unda kadroda bulunmadı. Bu karşılaşmaların 5'inde kart cezası nedeniyle görev yapamayan Torreira, diğer 5 maçta ise teknik heyetin tercihiyle dinlendirildi veya özel izin kullandı.


Böylece 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde sakatlık kaynaklı maç kaçırmama istatistiğini korudu.

AVRUPA KUPALARINDA SADECE İKİ MAÇI KAÇIRDI

Torreira'nın Avrupa kupalarındaki sakatlık geçmişinde ise yalnızca iki karşılaşma bulunuyor. Uruguaylı futbolcu, 2023 yılında Zalgiris ile oynanan iki Avrupa kupası maçında sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı.


GALATASARAY FORMASIYLA 189 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 189 resmi karşılaşmada görev alan Lucas Torreira, mücadeleci futbolunun yanı sıra disiplinli performansıyla da öne çıktı.



Uruguaylı orta saha, sarı-kırmızılı ekipteki kariyerinde yalnızca iki kez kırmızı kart gördü. Torreira'nın profesyonel futbol kariyerindeki toplam kırmızı kart sayısının ise dört olduğu belirtildi.

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