Azerbaycan'da başörtülü öğrenci ve öğretmenlere engel: Okul girişine barikat kuruldu
Azerbaycan'da devlet okullarında başörtüsüne yönelik kısıtlamaların yeniden uygulanmaya başlanması tepkilere neden oldu. Başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin okula girişini engellemek amacıyla bir okulun önüne barikat kurulduğu görüntüler gündem oldu. Okula girmek isteyen öğrenci ve öğretmenlerin barikatın önünde yaşadığı anlar kameralara yansıdı.
BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN GİRİŞİNE ENGEL
Azerbaycan'da son günlerde devlet okullarındaki kıyafet kuralları üzerinden başlayan tartışmalar büyüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir okulun girişinde başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin içeri girmesini engellemek amacıyla barikat kurulduğu görüldü. Görüntülerde, okula girmek isteyen öğrenci ve öğretmenlerin barikatı aşmaya çalıştığı, yaşananlara tepki gösterdiği anlar yer aldı. Ülkede başörtüsü kısıtlamalarına karşı protestoların da sürdüğü bildirildi.
KIYAFET DÜZENLEMESİ TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ
21 Eylül'de kabul edilen yönetmelik değişikliğinde ise okul üniformasının bütünlüğünü bozan ve genel eğitimin laiklik ilkesiyle bağdaşmadığı değerlendirilen kıyafet unsurlarına izin verilmemesi öngörüldü.
Düzenleme başörtüsünü açıkça yasaklamasa da uygulamada başörtülü öğrencilerin ve öğretmenlerin okullara alınmadığı yönündeki haberler tartışmalara yol açtı.
OKULLARDAKİ UYGULAMA TEPKİ ÇEKTİ
Yasal düzenlemenin ardından bazı okullarda başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin derslere katılmasının engellendiği, öğrencilerin ise uygulamayı protesto ettiği bildirildi.
Okul girişinde kurulan barikatın görüntüleri, ülkede eğitim kurumlarındaki kıyafet kuralları üzerinden yaşanan tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Başörtüsü kısıtlamalarına ilişkin tepkiler sürerken, uygulamanın okullardaki öğrenci ve öğretmenleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.