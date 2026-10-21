Maliye'ye yeni bakan yardımcısı

Ekonomi bürokrasisinde yaşanan iki ayrılığın ardından, gerçekleşen atamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Osman Çelik’ten boşalan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Kutluhan Taşkın getirildi. Taşkın, son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Daha önce sağlık sorunları gerekçesiyle istifa ettiğini açıklayan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü’nün ise görevden alındığı ortaya çıktı.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KGK’DAKİ GÖREVİNDEN ALINDI

Aynı zamanda fon krizine ilişkin soruşturması süren ve bir önceki dönemde SPK Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Ömer Gönül’ün Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) Başkanlığı görevinden alındığı duyuruldu. Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan atandı. Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına da Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanı Kaan Kasım, Gelir İdaresi Daire Başkanları Zekayi Çenge ile Hüseyin Azili'nin ataması gerçekleştirildi. Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Ferhat Dinçer'in ataması yapıldı.

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