Servet değerindeki koleksiyonu satmaya kıyamadı: Seveni arabasını bile veriyor

Şanlıurfa’da yaşayan 40 yaşındaki tespih ustası Özer Erbülbül, dedesinden ve babasından devraldığı 1932 yılından bu yana faaliyet gösteren dükkânında yaklaşık 2 bin tespihi bir müze edasıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Değerleri 2 bin liradan başlayıp yüz binlerce liraya kadar ulaşan oltu taşı, kuka ve kehribar tespihleri satmayarak titizlikle koruyan Erbülbül, Osmanlı döneminden kalma tarihi objeleri de işleyerek aile mirasını gelecek nesillere aktarıyor. Erbülbül, "Tespihi seven insan için fiyat ikinci planda kalabiliyor. Yeter ki beğensin. Öyle tespihler var ki seveni arabasını verebiliyor." dedi.