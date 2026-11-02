Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti
18:14, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 18:19, 02/11/2026, Pazartesi
AA
İstifasını veren Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik.
Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik, görevinden istifa etti. Çelik, geçtiğimiz ay Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinden emekliliğini istemişti.
Türk Eximbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada,
"Sayın Osman Çelik Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden ayrılmıştır."denildi.
Emekliliğini istemişti
Çelik, geçtiğimiz ay Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinden de emekliliğini istemişti.
Özgün
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