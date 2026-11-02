Kilosu 1.4 milyon lira: 'Dünyanın en pahalı baharatı'nda tarihi keşif! Normalde 3 tane oluyordu, üretim bir anda fırlayacak

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisinin hasadı sürüyor.





Gayza köyünde Karabük Valiliği himayelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ortaklığında hazırlanan Safranova bahçesinde üretilen, Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip ve kilosu 800 bin ila 1 milyon 400 bin liraya kadar alıcı bulan safranda, üretim miktarını artırmaya yönelik çalışmalar da devam ediyor.