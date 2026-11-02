Yüz binlerce motokurye kontak kapatacak: O tarihte siparişiniz geç gelebilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı büyüyen motokurye sektöründe hizmet kalitesini ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yasal düzenlemelerini tamamladı. Sektörde kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve standartların belirlenmesi hedeflenirken, belirlenen takvime göre belge şartını yerine getirmeyen taraflara idari yaptırımlar uygulanacak.

1 Ocak'ta yürürlükte

Bakanlık tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda yemek, market ve evrak taşımacılığı yapan kuryelerin SRC Kurye Belgesi temin etmesi zorunlu kılındı. 1 Ocak 2027 tarihine kadar yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen sürücülere 4 bin 392 lira, araç sahibi veya işletmelere ise 10 bin 666 lira idari para cezası kesilerek belgesiz taşımacılığa izin verilmeyecek.

MEB ONAYLI 25 SAATLİK KAPSAMLI EĞİTİM STANDARDI

Kurye sektörünün profesyonelleşmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 25 saatlik eğitim müfredatı devreye sokuldu. Adaylar; yasal sorumluluklar, iş güvenliği, teslimat süreçleri, araç kontrolü, hijyen ve ilk yardım konularında eğitim aldıktan sonra mesleki yeterlilik sınavına girerek belge almaya hak kazanıyor.

SİPARİŞLER DURABİLİR

NTV'de yer alan habere göre; Ankara Kuryeler Odası, sürücü kurslarındaki yetersizlikler ve eğitim süreçlerindeki aksaklıkları gerekçe göstererek yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'a başvurdu. Danıştay'daki dava sürecinin beklenmesi ve uygulamanın ertelenmesi gerektiğini ifade eden sektör temsilcileri, ceza korkusu ve motorların bağlanma riski nedeniyle 1 Ocak 2027 itibarıyla kitlesel bir kontak kapatma eylemi yaşanabileceğini, bu durumun yemek ve market siparişlerini durma noktasına getireceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sektörde tahminen 500 bin ile 1 milyon arasında kayıtsız motokurye bulunduğunu açıkladı. Çiftçi, 2020-2025 döneminde motosiklet sayısının yüzde 103 arttığını, trafik kazalarının yarısının motosiklet kaynaklı olduğunu ve can kayıplarının yüzde 28’inin bu kazalarda yaşandığını söyledi.

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Bir milyona yakın kayıtsız motokurye var