EYT'yi kaçıran milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: 3 maddelik dev teklif Komisyonda

Akaryakıt tabelaları bu gece yarısı yeniden güncelleniyor: İşte benzin motorin ve otogaz fiyatlarında son durum

Kasım ayının ilk günlerinde benzin ve motorine yansıyan ÖTV kaynaklı fiyat güncellemelerinin ardından, bir zam haberi de otogaz kullanıcıları için geldi. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, otogaz fiyatlarında bu gece yarısından itibaren artış yaşanacak. İşte haftanın ilk gününde il il pompa fiyatları ve sektör temsilcilerinden gelen zam kulisinin detayları.