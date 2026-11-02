EYT'yi kaçıran milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: 3 maddelik dev teklif Komisyonda
EYT düzenlemesini kaçıran milyonlarca çalışan için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna yeni bir kanun teklifi sunuldu. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'ın aktardığına göre buteklif, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan ve prim gününü dolduran vatandaşlara yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı tanınması öngörülüyor. İşte detaylar.
Emeklilikte yaş şartına takılan ve kademeli emeklilik talep eden çalışanların gözü kulağı Meclis'e çevrildi.
Komisyona sevk edilen 3 maddelik kanun teklifi, 8 Eylül 1999 sonrası işe giren çalışanlar için yeni bir umut kapısı araladı.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında 2023 yılında çıkan EYT yasasının 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları kapsarken hemen sonrasında işe girenleri kapsam dışında bıraktığını hatırlattı.
Birkaç gün veya ay farkla akranlarından 17 ila 24 yıl sonra emekli olabilen çalışanların adalet talep ettiğini belirten Karakaş, yeni teklifin bu mağduriyeti gidermeyi amaçladığını ifade etti.
1. MADDE: YAŞ ŞARTI ARANMAKSIZIN EMEKLİLİK İMKANI
5510 sayılı Kanun'a "Geçici Madde 113" eklenmesini içeren ilk madde; 8 Eylül 1999 tarihinden sonra SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK veya Emekli Sandığı kapsamında ilk defa sigortalı olanları kapsıyor.
Teklif kabul edilirse, prim ve hizmet süresini tamamlayan çalışanlara yazılı başvuruları halinde yaş şartı bakılmaksızın emekli aylığı bağlanacak.
2. MADDE: RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIĞI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Teklifin 2. maddesi, kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı gün itibarıyla derhal yürürlüğe girmesini düzenliyor. Mağduriyet yaşayan yüz binlerce çalışanın bekleyecek zamanının kalmadığı vurgulanırken, yasanın hiçbir bürokratik gecikme yaşanmadan hızla uygulamaya alınması amaçlanıyor.
3. MADDE: UYGULAMADAN DOĞRUDAN CUMHURBAŞKANI SORUMLU OLACAK
Teklifin 3. maddesi ise yasanın uygulanması ve yürütülmesinden doğrudan Cumhurbaşkanı'nın sorumlu olmasını öngörüyor.
İsa Karakaş, bu maddenin düzenlemenin devletin en üst kademesi tarafından sahiplenilmesini ve uygulamada keyfiyet veya aksaklık yaşanmamasını yasal güvenceye aldığını belirtti.