Yurt dışından kıyafet ve eşya getirenler dikkat! Bakanlıktan '430 euro' limiti açıklaması

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından Türkiye'ye gelen yolcuların beraberinde getirdikleri eşyalar ile ilgili gümrük mevzuatına dair açıklama yaptı. Kişisel kıyafetler ile hediyelik eşyaların mevzuatta farklı değerlendirildiğine dikkat çekildi.

KİŞİSEL KILIK KIYAFETLERDE 430 AVRO SINIRI YOK

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan, 2009/15481 sayılı Karar'ın 58'inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin (B) bölümünü hatırlattı. Kaplan, yurt dışından ülkemize gelen yolcuların kendi kullanımlarına yönelik giyim ve kuşam eşyasının tamamen gümrük vergisinden muaf olduğunu ve 430 avroluk sınırın bu eşyaları kapsamadığını vurguladı.

HEDİYELİK EŞYALAR İÇİN GEÇERLİ

430 avroluk limitin kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalar için uygulandığını belirten Kaplan, mevzuatın 61'inci maddesine dikkat çekti. Ticari nitelik taşımayan hediyelik eşyalarda 430 avro sınırı bulunurken, 15 yaşından küçük yolcular için bu limit 150 avro olarak uygulanıyor.

LİMİT AŞILIRSA GÜMRÜK VERGİLENDİRMESİ UYGULANIYOR

Belirlenen değer sınırının aşılması halinde eşyanın niteliğine ve değerine göre ilgili gümrük vergilendirme hükümleri devreye giriyor. Bakanlık Müşaviri Kaplan, temel kriterin eşyanın kişisel kullanıma yönelik olması ve ticari miktar veya nitelik taşımaması olduğunun altını çizdi.

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