Yurt dışından kıyafet ve eşya getirenler dikkat! Bakanlıktan '430 euro' limiti açıklaması
Yurt dışı seyahatinden dönenlerin merak ettiği gümrük kurallarına Ticaret Bakanlığı açıklık getirdi. Bakanlık Müşaviri Bekir Kaplan, bavulda getirilen kişisel kıyafetlerin gümrük vergisinden tamamen muaf tutulduğunu; çokça konuşulan 430 avroluk takılma limitinin ise sadece hediyelik niteliğindeki ürünleri kapsadığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, yurt dışından Türkiye'ye gelen yolcuların beraberinde getirdikleri eşyalar ile ilgili gümrük mevzuatına dair açıklama yaptı. Kişisel kıyafetler ile hediyelik eşyaların mevzuatta farklı değerlendirildiğine dikkat çekildi.
KİŞİSEL KILIK KIYAFETLERDE 430 AVRO SINIRI YOK
Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan, 2009/15481 sayılı Karar'ın 58'inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin (B) bölümünü hatırlattı. Kaplan, yurt dışından ülkemize gelen yolcuların kendi kullanımlarına yönelik giyim ve kuşam eşyasının tamamen gümrük vergisinden muaf olduğunu ve 430 avroluk sınırın bu eşyaları kapsamadığını vurguladı.
HEDİYELİK EŞYALAR İÇİN GEÇERLİ
430 avroluk limitin kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalar için uygulandığını belirten Kaplan, mevzuatın 61'inci maddesine dikkat çekti. Ticari nitelik taşımayan hediyelik eşyalarda 430 avro sınırı bulunurken, 15 yaşından küçük yolcular için bu limit 150 avro olarak uygulanıyor.
LİMİT AŞILIRSA GÜMRÜK VERGİLENDİRMESİ UYGULANIYOR
Belirlenen değer sınırının aşılması halinde eşyanın niteliğine ve değerine göre ilgili gümrük vergilendirme hükümleri devreye giriyor. Bakanlık Müşaviri Kaplan, temel kriterin eşyanın kişisel kullanıma yönelik olması ve ticari miktar veya nitelik taşımaması olduğunun altını çizdi.