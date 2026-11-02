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Trendyol’da fırsatlarla dolu Kasım başlıyor: 120 milyon üründe yüzde 50’ye varan indirim

Trendyol’da fırsatlarla dolu Kasım başlıyor: 120 milyon üründe yüzde 50’ye varan indirim

18:30, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol’da fırsatlarla dolu Kasım başlıyor: 120 milyon üründe yüzde 50’ye varan indirim
Trendyol, kampanya döneminde satıcılarına pazarlama ve finansman desteği de sağlayacak.

Trendyol, kullanıcıları için alışverişi daha erişilebilir hale getirirken satıcıları için yeni büyüme fırsatları yaratmaya devam ediyor. Platform, 1 Kasım’da “Erken Fırsatlar” ile başlayacak Kasım kampanyalarında ay boyunca kullanıcılarına farklı indirim ve avantajlar sunarak 120 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Pazarlamadan finansmana uzanan desteklerle satıcılarını da bu döneme hazırlayan Trendyol, Azerbaycan, Avrupa ve Körfez pazarlarına uzanan kampanyalarıyla Türkiye’deki işletmelerin e-ihracatını desteklemeyi ve uluslararası pazarlardaki konumlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Kasım ayını farklı ihtiyaçlara ve ilgi alanlarına yönelik alışveriş fırsatlarıyla karşılıyor. Tek bir kampanya dönemiyle sınırlı kalmayan Trendyol’un Kasım kampanyaları, 1–4 Kasım’da “Erken Fırsatlar” ile başlayacak; “Süper İndirim Günleri” “Gaming Festivali” ve “Efsane Günler” ile devam edecek. Kasım boyunca Türkiye’de 120 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturmayı hedefleyen Trendyol, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Avrupa ve Körfez pazarlarına uzanan kampanyalarla da iş ortaklarının ürünlerini yurt dışındaki müşterilerle buluşturmaları ve görünürlüklerini artırmaları için fırsat sunacak.

Kasım boyunca indirim ve avantajlar bir arada

Trendyol, Kasım ayı boyunca farklı ihtiyaç ve ilgi alanlarına yönelik alışveriş fırsatlarıyla kullanıcıları modadan teknolojiye, ev tekstilinden kişisel bakım ve kozmetiğe uzanan birçok kategoride yüzde 50’ye varan indirimlerle buluşturacak. Binlerce üründe geçerli kupon fırsatları, peşin fiyatına 6 ila 12 taksite varan ödeme seçenekleri, Flaş Ürünler, Avantajlı Ürünler ve Kuponlu Ürünler uygulamaları alışverişe ek avantajlar katacak.

Bunun yanı sıra Trendyol Plus üyeliği ilk aya özel 1 TL’den sunulacak. Üyeler özel fiyat avantajları, her ay 10 kargo hakkı, ilk kullanıma özel 3 aylık YouTube Premium ve 4 aylık Spotify Premium abonelikleri ile Starbucks’ta geçerli yüzde 10 indirim gibi ayrıcalıklardan yararlanabilecek.

Satıcılara pazarlamadan finansmana uzanan destek

Trendyol, Kasım döneminde kullanıcılarını alışveriş fırsatlarıyla buluştururken, satıcılarının da artan talebi değerlendirebilmeleri için pazarlamadan finansmana kapsamlı destekler sunacak. Ayrıca Türkiye’de ve yurt dışında 70 bine yakın influencer’dan oluşan geniş ağıyla kampanya iletişimini güçlendirecek. Hediye reklam bakiyeleri ve Trendyol karşılamalı kampanyalar da satıcıların müşterilere ulaşmasına destek olacak. Erken Ödeme, Kredi Pazaryeri, Ticari Kredi Kartları ve İş Ortağı Kredisi gibi finansal çözümler ise işletmelerin finansmana erişimini ve nakit akışı yönetimini destekleyen olanaklar arasında yer alacak. Kampanya hazırlıkları Trendyol Akademi eğitimleriyle de desteklenecek.


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Başlıklar :TrendyolKasımİndirim
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