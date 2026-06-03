Telefon almayı düşünenler dikkat: En güçlü Android telefonlar listesi güncellendi

AnTuTu tarafından yayımlanan Mayıs 2026 performans sıralamasında zirvenin yeni sahibi belli oldu. Amiral gemisi kategorisinde Qualcomm işlemcili modeller öne çıkarken, üst-orta segmentte MediaTek tabanlı cihazlar listenin tamamını domine etti.

AnTuTu'nun mayıs 2026 performans listesi yayımlandı

Mobil performans ölçüm platformu AnTuTu, 1-31 Mayıs 2026 döneminde elde edilen ortalama test sonuçlarına göre hazırladığı en güçlü Android telefonlar listesini açıkladı. Yeni sıralama, amiral gemisi ve üst-orta segment kategorilerinde işlemci üreticileri arasındaki rekabetin sürdüğünü ortaya koydu.

Listenin zirvesinde 4.171.821 puanla Red Magic 11S Pro+ yer aldı. Daha önce lider konumda bulunan iQOO 15 Ultra ise 4.144.802 puanla ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sırada ise 4.103.004 puan elde eden vivo X300 Ultra bulunuyor.

Amiral gemisi segmentinde Qualcomm üstünlüğü

AnTuTu verilerine göre ilk 10 model incelendiğinde, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun üst segmentte güçlü bir konumda olduğu görülüyor. Listede MediaTek Dimensity 9500 işlemcisine sahip tek model ise iQOO 15T oldu.

Mayıs 2026'nın en güçlü amiral gemisi Android telefonları:

Red Magic 11S Pro+ – 4.171.821

iQOO 15 Ultra – 4.144.802

vivo X300 Ultra – 4.103.004

iQOO 15 – 4.050.238

Red Magic 11 Pro+ – 3.995.210

realme GT8 Pro – 3.970.960

OPPO Find X9 Ultra – 3.896.281

Honor WIN – 3.861.113

iQOO 15T – 3.802.891

Honor Magic8 Pro – 3.792.835

Üst-orta segmentte tablo değişti

Üst-orta segment kategorisinde ise farklı bir görünüm ortaya çıktı. Bu sınıfta ilk 10 sıranın tamamı MediaTek işlemcili modellerden oluştu.

Listenin ilk sırasında 2.336.947 puanla iQOO Z11 yer alırken, ikinci sırada Honor 600 Pro, üçüncü sırada ise Honor WIN Turbo bulunuyor. AnTuTu verileri, özellikle MediaTek Dimensity 8500 serisinin bu segmentte güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor.

Mayıs 2026'nın en güçlü üst-orta segment Android telefonları:

iQOO Z11 – 2.336.947

Honor 600 Pro – 2.184.653

Honor WIN Turbo – 2.171.547

OPPO K15 Pro – 2.137.855

OPPO Reno15 Pro – 2.136.186

OPPO Reno15 – 2.083.437

Redmi Turbo 5 – 2.043.841

OPPO Reno14 Pro – 2.037.271

realme Neo7 SE – 2.020.466

OPPO K13 Turbo 5G – 2.013.713

Apple modelleriyle puan farkı dikkat çekti

AnTuTu'nun paylaştığı verilere göre iPhone 17 Pro Max ortalama 2.374.676 puan alırken, iPhone 16 Pro Max ise 1.947.255 puana ulaştı. Ancak performans değerlendirmelerinde iOS ve Android platformlarının farklı mimarilere sahip olması nedeniyle sonuçların doğrudan karşılaştırılmasının sınırlı olduğu belirtiliyor.