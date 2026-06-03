Telefon almayı düşünenler dikkat: En güçlü Android telefonlar listesi güncellendi

En güçlü Android telefonlar listesi güncellendi. AnTuTu'nun Mayıs 2026 performans verilerine göre Red Magic 11S Pro+ zirveye yerleşirken, Qualcomm amiral gemisi segmentinde, MediaTek ise üst-orta segmentte dikkat çeken bir üstünlük kurdu.
AnTuTu tarafından yayımlanan Mayıs 2026 performans sıralamasında zirvenin yeni sahibi belli oldu. Amiral gemisi kategorisinde Qualcomm işlemcili modeller öne çıkarken, üst-orta segmentte MediaTek tabanlı cihazlar listenin tamamını domine etti.
AnTuTu'nun mayıs 2026 performans listesi yayımlandı
Mobil performans ölçüm platformu AnTuTu, 1-31 Mayıs 2026 döneminde elde edilen ortalama test sonuçlarına göre hazırladığı en güçlü Android telefonlar listesini açıkladı. Yeni sıralama, amiral gemisi ve üst-orta segment kategorilerinde işlemci üreticileri arasındaki rekabetin sürdüğünü ortaya koydu.
Listenin zirvesinde 4.171.821 puanla Red Magic 11S Pro+ yer aldı. Daha önce lider konumda bulunan iQOO 15 Ultra ise 4.144.802 puanla ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sırada ise 4.103.004 puan elde eden vivo X300 Ultra bulunuyor.
Amiral gemisi segmentinde Qualcomm üstünlüğü
AnTuTu verilerine göre ilk 10 model incelendiğinde, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun üst segmentte güçlü bir konumda olduğu görülüyor. Listede MediaTek Dimensity 9500 işlemcisine sahip tek model ise iQOO 15T oldu.
- Red Magic 11S Pro+ – 4.171.821
- iQOO 15 Ultra – 4.144.802
- vivo X300 Ultra – 4.103.004
- iQOO 15 – 4.050.238
- Red Magic 11 Pro+ – 3.995.210
- realme GT8 Pro – 3.970.960
- OPPO Find X9 Ultra – 3.896.281
- Honor WIN – 3.861.113
- iQOO 15T – 3.802.891
- Honor Magic8 Pro – 3.792.835
Üst-orta segmentte tablo değişti
Üst-orta segment kategorisinde ise farklı bir görünüm ortaya çıktı. Bu sınıfta ilk 10 sıranın tamamı MediaTek işlemcili modellerden oluştu.
Listenin ilk sırasında 2.336.947 puanla iQOO Z11 yer alırken, ikinci sırada Honor 600 Pro, üçüncü sırada ise Honor WIN Turbo bulunuyor. AnTuTu verileri, özellikle MediaTek Dimensity 8500 serisinin bu segmentte güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor.
- iQOO Z11 – 2.336.947
- Honor 600 Pro – 2.184.653
- Honor WIN Turbo – 2.171.547
- OPPO K15 Pro – 2.137.855
- OPPO Reno15 Pro – 2.136.186
- OPPO Reno15 – 2.083.437
- Redmi Turbo 5 – 2.043.841
- OPPO Reno14 Pro – 2.037.271
- realme Neo7 SE – 2.020.466
- OPPO K13 Turbo 5G – 2.013.713
Apple modelleriyle puan farkı dikkat çekti
AnTuTu'nun paylaştığı verilere göre iPhone 17 Pro Max ortalama 2.374.676 puan alırken, iPhone 16 Pro Max ise 1.947.255 puana ulaştı. Ancak performans değerlendirmelerinde iOS ve Android platformlarının farklı mimarilere sahip olması nedeniyle sonuçların doğrudan karşılaştırılmasının sınırlı olduğu belirtiliyor.
Son açıklanan liste, Android ekosisteminde özellikle üst segmentte Qualcomm'un, üst-orta segmentte ise MediaTek'in güçlü konumunu koruduğunu ortaya koydu.