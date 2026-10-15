Kartal’da sel suları toprağı sürükledi: TEM bağlantı yolu kısmen kapandı
00:40, 15/10/2026, Perşembe
DHA
Yolun toprak ve çamurla kaplanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kartal'da etkili olan sağanağın ardından sel sularının sürüklediği toprak ve çamur, TEM Kartal-Samandıra bağlantı yolunda bir şeridin kapanmasına neden oldu. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul’da etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kartal’da sel sularıyla taşınan toprak ve çamur, TEM Kartal-Samandıra bağlantı yolunun bir şeridini kapattı.
Yolun bir bölümünün toprak ve çamurla kaplanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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