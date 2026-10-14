Şile Otoyolu'nda sağanak kazası: İstanbul'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
22:09, 14/10/2026, Çarşamba
AA
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı dereler taşarken cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlarında ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Şile Otoyolu'nda yağış nedeniyle oluşan su birikintisi kazaya neden oldu.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı dereler taşarken cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlarında ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Şile Otoyolu'nda yağış nedeniyle oluşan su birikintisi kazaya neden oldu.
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