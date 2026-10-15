İstanbul'da rekor sağanak: Beykoz’da bir kişi su basan evinde mahsur kaldı
00:26, 15/10/2026, Perşembe
DHA
Yaşlı vatandaşın kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son 41 yılın rekor yağışını alan İstanbul'da hayat felç olurken Beykoz'da bir vatandaş su basan evinde mahsur kaldı. Yaşlı vatandaş, çevredeki kişilerin yardımıyla evinden kurtarıldı.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir evi su bastı. Evde mahsur kalan kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Beykoz’da hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su basan evde mahsur kalan yaşlı kişiyi kurtarmak için çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşların yardımıyla evden çıkarılan kişinin kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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