İstanbul'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Alt geçit suyla doldu, araçlar mahsur kaldı
22:45, 14/10/2026, Çarşamba
AA
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı dereler taşarken cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlarında ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Sultanbeyli'de alt geçidin suyla dolması nedeniyle araçlar mahsur kaldı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı dereler taşarken cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlarında ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Sultanbeyli'de alt geçidin suyla dolması nedeniyle araçlar mahsur kaldı.
Başlıklar :SultanbeyliİstanbulSağanak