Ünlü sunucu öğrencisiyle mahkemelik oldu: Soruşturma başlatıldı
Akademisyen olarak görev yaptığı üniversitede tez savunmasından başarısız olan öğrencinin CİMER üzerinden kendisi hakkında asılsız ithamlarda bulunduğunu öne süren sunucu Pelin Yantur şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Jüri tez savunmasına düzeltme verip şüpheli Selin K.'yı başarısız saydı.
İddiaya göre aynı gün Selin K., CİMER üzerinden Pelin Yantur hakkında delile dayanmayan ithamlarda bulundu.Bunun üzerine sunucu Yantur, tez savunmasının dışına çıkarak hakkında karalama kampanyası yapmaya çalışan öğrencisi hakkında şikayetçi oldu.
Soruşturma başlatıldı
Sabah'ın haberine göre Pelin Yantur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, şüpheli şahsın hiçbir somut delile dayanmayan akademik süreçle bağdaşmayan, doğrudan kişilik haklarını hedef alan isnatta bulunduğunu belirtti.
Suçu kanıtlanmış şebekelerle iş birliği içinde olduğuna yönelik iddialarla şahsın kendine yönelik karalama kampanyası düzenlediğini, iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti.
Yantur, şüphelinin akademik olarak uyuşmazlığını husumete dönüştürerek mesleki olarak kendisine zarar verip, manevi olarak kendisini yıprattığını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.