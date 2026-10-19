Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD'den vatandaşlarına güvenlik uyarısı

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, çatışmaların, mevcut bölgenin ötesine hızla yayılma potansiyeli taşıdığı belirtilerek, olası uçuş iptalleri, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması istendi. Açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil havalimanları ile diğer kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılarının sivil kayıplara ve seyahatlerde ciddi aksamalara yol açtığı kaydedildi.

Vatandaşlardan gösteriler ile kalabalık toplantılardan uzak durmaları, yerel makamların talimatlarına uymaları ve ABD ile bağlantısı bilinen yerlerde dikkatli olmaları istenen açıklamada, “İran ve İran'ı destekleyen gruplar, ABD şirketleri ile diğer kuruluşlar dahil olmak üzere, dünyanın herhangi bir yerinde ABD ve Amerikalılarla bağlantılı yerleri hedef alabilir” ifadelerine yer verildi.

Dünya

İran'a karşı teyakkuza geçtiler: Trump'tan Netanyahu'ya 'hazırlan' talimatı

Dünya

Trump'tan tuhaf itiraf: İranlı liderleri öldürdük konuşacağımız kimse kalmadı

Dünya

Trump'tan Çin ve Rusya'ya 'İran' çıkışı: 'Kaybedecek çok şeyleri var'