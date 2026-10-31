Bakırköy Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında 39 kişi tutuklandı

Bakırköy Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 39 şüpheli tutuklandı.

SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesinde kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı şeklinde yapılan ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

"İhaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 2024-2026 yıllarında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlüklerince gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi, HTS kayıtları ve MASAK raporları ile iletişimin tespiti ve teknik araçla izleme tedbirlerinin değerlendirilmesi sonucunda atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ihalelere katılan firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, Bakırköy Belediyesi başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 58 şüpheli yakalanmıştı.

Devam eden çalışmalarda gözaltı sayısı 63'e yükselmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti.

Tutuklananlar

*Abdülhamit Pehlivan

*Cemalettin Özdemir

*Arda Karadağ

*Ali Rıza Akyüz

*Mustafa Fazlıoğlu

*Erkan Gül

*Abdülkadir Akay

*Ahmet Keküllüoğlu

*Yunus Alışkan

*İbrahim Yavuz

*Mustafa Fatih Özkan

*Duygu Muş

*Nusret Sapa

*Berkay Biçer

*Selin Çiftçi

*Kaan Dengiz

*Yüksel Ercan Akçabay

*Ferhat Ferahi Çelik

*Nurcan Alan

*Derya Güler

*Ali Kemal Şahinsoy

*Ahmet Adnan Özyirmidokuz

*Ali Mürteza Alır

*Alper Demirtaş

*Birkan Dıragat

*Cemal Arıkan

*Eyyüp Alır

*Fırat Duran

*Gökhan Konur

*Gürkan Dıragat

*Hasan Mercan

*Hüseyin Kıran

*Mehmet Muhlis Öner

*Mehmet Sırrı Özdemir

*Osman Akın

*Ömer Tuncer

*Tolgahan Acar

*Veli Çakırca

*Yılmaz Tuna

Adli Kontroller

*Özge Mutlu

*Emin Kılıç

*Abdülaziz Öksüz

*Ebubekir Öksüz

*Özkan Taşlıcalı

*Mert Ece

*Hakan Kurtgişi

*Gökhan Kaya

*Yasemin Kaya

*Bünyamin Seven

*Feyza Kıran

*Gencay Seçilir

*Mustafa Özdemir

*Metin Soğuksu

*Muharrem Atmaca

*Altan Bulan

*Gözde Altıntop

*Ayhan Kıvılcım

Serbest Bırakılanlar

*Sinan Derman

*Suzan Kurt

*Hamza Sayan

*İbrahim Halil Mercan

*Muhammed Beran Pekyen

*Ümit Güngör

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