‘Güneş’ ve ‘rüzgâr’ hidroelektriği geçti

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, 2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 127 bin 355 megavata yükseldi. Bu kapasitenin 80 bin 315 megavatını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Böylece yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güçteki payı yüzde 63,1’e ulaştı. Elektrik üretiminde uzun yıllardır önemli yer tutan hidroelektrik ile son yıllarda yatırımların hız kazandığı güneş enerjisinin kurulu güçleri arasındaki farkın 4 bin 110 megavata inmesi, enerji kaynaklarının dağılımındaki değişimi ortaya koydu.

ARADAKİ FARK İYİCE AZALDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; hidroelektrik santrallerinin toplam kurulu gücü eylül sonu itibarıyla 32 bin 332 megavata ulaştı. Bu miktar, Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 25,4’üne karşılık geldi. Güneş enerjisinin kurulu gücü ise 28 bin 222 megavata yükselerek toplam kapasitenin yüzde 22,2’sini oluşturdu. Eylül sonu verileri, iki kaynak arasındaki farkın 4 bin 110 megavata gerilediğini gösterdi.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN PAYI YÜZDE 63,1

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş ve rüzgârın payı iyice öne çıktı. Güneş enerjisinin kurulu gücü 28 bin 222 megavata, rüzgâr enerjisinin kurulu gücü ise 15 bin 540 megavata ulaştı. İki kaynağın toplam kurulu gücü 43 bin 762 megavat olarak hesaplandı. Güneş ve rüzgârın toplam elektrik kurulu gücü içindeki payı yüzde 34,4’e yükseldi. Yerli kaynakların toplam kurulu güçteki payı da yüzde 72,1 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’nin elektrik üretiminde yerli kaynakların ağırlığını artırma hedefinde yenilenebilir enerji yatırımları önemli bir yer tuttu. Türkiye’de eylül ayında toplam elektrik üretimi 31,79 milyar kilovatsaat oldu. Bunun 18,10 milyar kilovatsaatlik bölümü yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payı yüzde 56,9 olarak hesaplandı.

Üretimin yüzde 70’i yerli kaynaklardan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eylül ayında toplam elektrik üretiminin yüzde 70,3’ünün yerli kaynaklarla karşılandığını bildirdi. Yerli kaynaklardan üretilen elektrik miktarı 22,35 milyar kilovatsaat oldu. Elektrik kurulu gücünün 127 bin 355 megavata ulaştığını belirten Bayraktar, yenilenebilir enerji kapasitesinin de 80 bin megavatı aştığını ifade etti. Bayraktar, elektrik üretiminde dışa bağımlılığın yüzde 30’un altına indirildiğini belirterek kurulu gücün artırılacağını, arz güvenliğinin güçlendirileceğini ve yerli ve yenilenebilir kaynakların ekonomik kalkınmada daha etkin kullanılacağını kaydetti.

Güneşin hızlı yükselişi

Türkiye’de hidroelektrik yatırımlarının geçmişi 1902 yılında Tarsus’ta devreye alınan ilk hidroelektrik santraline kadar uzanıyor. Güneş enerjisinde ise özellikle son 15 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla kurulu güç önemli ölçüde arttı. Güneş enerjisi kurulumundaki gelişmenin depolamalı üretim lisanslarının devreye girmesiyle birlikte hızlanması bekleniyor. Türkiye’de elektrikli araç ve veri merkezi sayısının artması, yenilenebilir enerji yatırımlarını beraberinde getiriyor.

Bakanlık elektriğini güneşten karşılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Elmadağ’da devreye aldığı 4,5 megavat kapasiteli güneş enerjisi santraliyle merkez kampüs ve Gölbaşı binalarının elektrik ihtiyacının yüzde 90’ını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladı. İki yıllık inşaat sürecinin ardından haziran sonunda faaliyete geçen tesiste 7 bin 584 güneş paneli bulunuyor. Bakanlık, 81 il müdürlüğünün elektrik ihtiyacı için de benzer güneş ve rüzgâr enerjisi projeleri planlıyor.

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