Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
‘Güneş’ ve ‘rüzgâr’ hidroelektriği geçti

‘Güneş’ ve ‘rüzgâr’ hidroelektriği geçti

Burak Karaca
04:00, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 04:03, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
‘Güneş’ ve ‘rüzgâr’ hidroelektriği geçti
Arşiv.

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü eylülde 127 bin 355 megavata ulaşırken, yenilenebilir enerji kapasitesi 80 bin megavatı aştı. Güneş ve rüzgârın toplam kurulu gücü ise 43 bin 762 megavatla yüzde 34,4’e çıktı. Böylece güneş ve rüzgârın payı, yüzde 25,4’lük hidroelektriği geçti.

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, 2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 127 bin 355 megavata yükseldi. Bu kapasitenin 80 bin 315 megavatını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Böylece yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güçteki payı yüzde 63,1’e ulaştı. Elektrik üretiminde uzun yıllardır önemli yer tutan hidroelektrik ile son yıllarda yatırımların hız kazandığı güneş enerjisinin kurulu güçleri arasındaki farkın 4 bin 110 megavata inmesi, enerji kaynaklarının dağılımındaki değişimi ortaya koydu.

ARADAKİ FARK İYİCE AZALDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; hidroelektrik santrallerinin toplam kurulu gücü eylül sonu itibarıyla 32 bin 332 megavata ulaştı. Bu miktar, Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 25,4’üne karşılık geldi. Güneş enerjisinin kurulu gücü ise 28 bin 222 megavata yükselerek toplam kapasitenin yüzde 22,2’sini oluşturdu. Eylül sonu verileri, iki kaynak arasındaki farkın 4 bin 110 megavata gerilediğini gösterdi.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN PAYI YÜZDE 63,1

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş ve rüzgârın payı iyice öne çıktı. Güneş enerjisinin kurulu gücü 28 bin 222 megavata, rüzgâr enerjisinin kurulu gücü ise 15 bin 540 megavata ulaştı. İki kaynağın toplam kurulu gücü 43 bin 762 megavat olarak hesaplandı. Güneş ve rüzgârın toplam elektrik kurulu gücü içindeki payı yüzde 34,4’e yükseldi. Yerli kaynakların toplam kurulu güçteki payı da yüzde 72,1 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’nin elektrik üretiminde yerli kaynakların ağırlığını artırma hedefinde yenilenebilir enerji yatırımları önemli bir yer tuttu. Türkiye’de eylül ayında toplam elektrik üretimi 31,79 milyar kilovatsaat oldu. Bunun 18,10 milyar kilovatsaatlik bölümü yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payı yüzde 56,9 olarak hesaplandı.

Üretimin yüzde 70’i yerli kaynaklardan

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eylül ayında toplam elektrik üretiminin yüzde 70,3’ünün yerli kaynaklarla karşılandığını bildirdi. Yerli kaynaklardan üretilen elektrik miktarı 22,35 milyar kilovatsaat oldu. Elektrik kurulu gücünün 127 bin 355 megavata ulaştığını belirten Bayraktar, yenilenebilir enerji kapasitesinin de 80 bin megavatı aştığını ifade etti. Bayraktar, elektrik üretiminde dışa bağımlılığın yüzde 30’un altına indirildiğini belirterek kurulu gücün artırılacağını, arz güvenliğinin güçlendirileceğini ve yerli ve yenilenebilir kaynakların ekonomik kalkınmada daha etkin kullanılacağını kaydetti.

Güneşin hızlı yükselişi

  • Türkiye’de hidroelektrik yatırımlarının geçmişi 1902 yılında Tarsus’ta devreye alınan ilk hidroelektrik santraline kadar uzanıyor. Güneş enerjisinde ise özellikle son 15 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla kurulu güç önemli ölçüde arttı. Güneş enerjisi kurulumundaki gelişmenin depolamalı üretim lisanslarının devreye girmesiyle birlikte hızlanması bekleniyor. Türkiye’de elektrikli araç ve veri merkezi sayısının artması, yenilenebilir enerji yatırımlarını beraberinde getiriyor.

Bakanlık elektriğini güneşten karşılıyor

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Elmadağ’da devreye aldığı 4,5 megavat kapasiteli güneş enerjisi santraliyle merkez kampüs ve Gölbaşı binalarının elektrik ihtiyacının yüzde 90’ını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladı. İki yıllık inşaat sürecinin ardından haziran sonunda faaliyete geçen tesiste 7 bin 584 güneş paneli bulunuyor. Bakanlık, 81 il müdürlüğünün elektrik ihtiyacı için de benzer güneş ve rüzgâr enerjisi projeleri planlıyor.

İstanbul iş dünyası sandık başına
Ekonomi
İstanbul iş dünyası sandık başına
Şebeke yatırımına yeşil finansman
Ekonomi
Şebeke yatırımına yeşil finansman
Vergide dijital devrim
Ekonomi
Vergide dijital devrim

Başlıklar :EnerjiElektrikYenilenebilir enerjiekonomi
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026