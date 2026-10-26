Avrupa'daki Türklerle savunmada iş birliği

Türkiye, savunma sanayiinde insan kaynağını güçlendiriyor. Çalışmalar bu kez Almanya'ya taşınıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı, bu kapsamda diasporadaki Türkler için yeni buluşmalar düzenleyecek. Program, Millî Yetkinlik Hamlesi kapsamında gerçekleştirilecek. Mühendisler, araştırmacılar, girişimciler ve öğrenciler buluşacak. Türkiye'deki savunma projeleri ve fırsatlar tanıtılacak. Yurt dışında kazanılan deneyimlerden yararlanılması hedeflenecek.

UZMANLARLA KALICI BAĞ KURULACAK

Buluşmalarda uzmanlarla doğrudan iletişim kurulacak. Türkiye'deki iş ve araştırma fırsatları anlatılacak. Savunma şirketlerinin ihtiyaç duyduğu uzmanlıklar değerlendirilecek. Türkiye'ye dönmek isteyen mühendislerle bağlantı kurulacak. Yurt dışında kalacak uzmanlarla da çalışılabilecek. Ortak araştırmalar ve bilgi paylaşımı desteklenecek. Böylece uluslararası deneyim Türkiye'ye aktarılabilecek. Münih ve Stuttgart özellikle tercih edildi. İki şehir önemli teknoloji merkezleri arasında. Otomotiv, elektronik ve mühendislik alanlarında öne çıkıyorlar. Bu alanlardaki deneyimler savunmada da kullanılabiliyor. Özellikle yazılım ve tasarım bilgisi önem taşıyor. Üretim alanındaki deneyimlerden de yararlanılması hedefleniyor.

BEŞ ŞİRKETTE STAJ İMKÂNI

Gençlere yönelik başka çalışmalar da yürütülüyor. Türkiye Stajları Programı bunlardan biri. Program, 2023'te TUSAŞ iş birliğiyle başladı. Ardından ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve STM katıldı. Bu yıl 11 ülkeden 109 genç seçildi. Öğrenciler savunma şirketlerinde staj yapma fırsatı buldu. Üretim tesislerini ve teknoloji çalışmalarını inceledi. Mühendislerle tanışarak bağlantılar kurdu.

HEDEF ORTAK TEKNOLOJİ AĞI

Bu süreçte, uzmanlarla ilişkiler güçlendirilecek. Gençlerin Türkiye'deki teknoloji çalışmalarına katılımı desteklenecek. Bu ilişkilerin yeni projelere dönüşmesi amaçlanıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus da hedefi açıklamıştı. Türk gençleri arasında mühendislik ağı kurulacak. Benzer buluşmalar Berlin ve Hamburg'da düzenlenmişti. Nisan 2026'da sektör çalışanlarıyla temaslar kurulmuştu. Münih ve Stuttgart'ta bu ağ genişletilecek. Kalıcı iş birliklerinin oluşturulmasına öncelik verilecek.

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