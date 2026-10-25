TOKİ'den 61 ilde 725 arsa satışı! İşte il il tam liste! Ödeme şartları tarihleri belli oldu

Kanada ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi hayal değil

DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz, yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelinin çok altında olduğunu belirterek, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık hedefin ulaşılabilir olduğunu söyledi.